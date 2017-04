Interpreta la OUMP el clásico de jazz Rhapsody in blue

Connect on Linked in

Redacción AZ /Xalapa

La Orquesta Universitaria de Música Popular (OUMP), se presentó en días pasados en concierto, en el Teatro IMAC, como parte de la programación que este espacio cultural, dependiente del Ayuntamiento de Xalapa, programa cada semana, para esparcimiento de la población.

La Orquesta Universitaria de Música Popular (OUMP) cerró de esta forma las actividades el taller de dirección impartido por el Dr. Héctor Agüero, con una audición especial en la que interpretó la pieza sinfónica de jazz Rhapsody in blue, de George Gershwin, con la participación solista del maestro Édgar Dorantes al piano, como solista invitado.

Rhapsody in blue es una composición creada por George Gershwin en 1924, en la que se combinan elementos de música clásica con efectos de influencia jazzística, pues la palabra blue se refiere al estilo musical blues, derivado del jazz. La versión para piano y orquesta sinfónica, arreglada por Ferde Grofé en 1946, se ha convertido en una de las obras más populares de la música clásica de los Estados Unidos.

Se dice que el famoso director Paul Whiteman invitó a George Gershwin a componer una pieza sinfónica de jazz, para ser interpretada junto con otros estrenos de compositores modernos. El compositor creó en tres semanas Rhapsody in blue, que fue estrenada el 12 de febrero de 1924 en el Aeolian Hall de Nueva York, en un concierto titulado An Experiment in Modern Music, dirigido por Paul Whiteman y su banda, con Gershwin al piano.

El éxito de la pieza fue inmediato y pronto se interpretó en América y Europa, constituyéndose en página indispensable en el repertorio de las más famosas orquestas sinfónicas. Además, influyó notablemente en compositores europeos y estadounidenses, que comenzaron a utilizar en sus obras melodías y patrones rítmicos del jazz.

La organización de este recital estuvo a cargo de la Dirección General de Difusión Cultural de la UV, y la actuación fue de los músicos de la Orquesta Universitaria de Música Popular y el pianista Édgar Dorantes como solista.