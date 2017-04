La grandeza de Al Pacino

CIUDAD DE MÉXICO

En este mundo hay buenos y malos actores, pero también los hay grandes y geniales, como el caso de Al Pacino. Su trayectoria lo avala y hoy en día, sigue vigente dando batalla y dejándonos excelente papeles que lo hacen inolvidable.

Alfredo James Pacino nació el 25 de abril de 1940 en Nueva York, Estados Unidos, en una familia católica de ascendencia siciliana. Es hijo de Salvatore Pacino, ex agente de seguros, y de Rose Pacino, quien murió en 1962, 10 años antes de que su hijo se convirtiera en una estrella.

En su adolescencia, Al se matriculó en la escuela de interpretación High School for Permorming Arts, pero pronto abandonó el aula para aparecer en diversas producciones teatrales y trabajar en una sala de cine.

En 1969 debutó en Broadway con la obra “Does the Tiger Wear a Necktie?”, gracias a la que consiguió ganar un premio Tony. En ese mismo año inició su carrera en la gran pantalla con la cinta “Me, Natalie”, dirigida por Fred Coe.

Su salto al estrellato se produjo tras su aparición como Michael Corleone en “El Padrino” (1972) y el resto es historia…

En “De10.mx”, de EL UNIVERSAL, estamos convencidos de que es muy complicado hacer un ranking de Pacino, porque tiene tantas películas buenas, que cuesta mucho trabajo reducirlas a 10, pero estas cintas son tan solo una muestra de los estupendos papeles que el neoyorquino de origen italiano más famoso de Hollywood nos ha regalado.

1) Saga The Godfather (El Padrino, 1972-1990). El elenco de esta saga, adaptada de la novela homónima de Mario Puzo, incluye a personalidades de la talla de Marlon Brando, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton y por supuesto, Al Pacino como el inolvidable Michael Corleone. Francis Ford Coppola lo eligió para la cinta, cuando Pacino era prácticamente un desconocido. Por la primera cinta obtuvo su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

2) Scarface (Cara Cortada, 1983). Al Pacino interpreta a otro de los personajes clave en su carrera: Tony Montana. En la historia, este hombre llega de Cuba para instalarse en Miami, donde se propone ganar un nombre dentro del crimen organizado. Junto a su amigo, Manny Rivera, inicia una carrera delictiva con la que busca llegar a la cima de una organización de narcos.

3.) Serpico (1973). En esta cinta, el actor encarna a Frank Serpico, un policía honrado, que es rodeado por una corrupción más grande que la que se hubiera imaginado, lo que le hace enfrentarse a sus compañeros y verse involucrado en situaciones muy peligrosas.

4. Carlito’s Way (Atrapado por su pasado, 1993). Este thriller de Brian de Palma tiene como protagonistas a Al Pacino, como Carlito, y a Sean Penn, como el peculiar abogado David Kleinfeld. La cinta trata sobre Carlitos Brigante, un antiguo traficante de heroína de origen puertorriqueño, que sale de la cárcel después de cinco años de reclusión, dispuesto a dejar el tráfico de drogas.

5. Donnie Brasco (1997). Se trata de una cinta policiaca que aborda la vida del agente del FBI, Joseph D. Pistone, interpretado por Johnny Depp. Al Pacino da vida a Lefty Ruggero, miembro de un clan mafioso que ayuda a Pistone a infiltrarse en una poderosa familia de la mafia italiana de Nueva York.

6) Dog Day Afternoon (Tarde de Perros, 1975). Está inspirada en la historia real de John S. Wojtowicz, apodado “The Dog”, quien intentó asaltar una importante sucursal bancaria en Nueva York, en 1972. Este intento se vuelve mediático, cuando el propio “The Dog” menciona a la prensa que quería el dinero para que su pareja pudiera realizarse una operación de cambio de sexo.

7) Scent of a Woman (Perfume de Mujer, (1992). Para muchos es una película “menor” en la carrera de este actor, pero es la única que logró darle un Oscar. Se trata de un aceptable “remake” de aquella obra de Dino Risi; Pacino era un ex militar ciego de muy mal carácter y amante del tango.

8. Glengarry Glen Ross (Éxito a cualquier precio, 1992). Es la adaptación de una obra teatral en la que un grupo de agentes inmobiliarios que intentan sobrevivir en un mundo altamente competitivo y un mercado en plena depresión. Contiene diálogos agudos y certeros en los que vemos cómo se las ingenian para hacer dinero a costa de clientes incautos.

9. Heat (Fuego contra fuego, 1995). Fue la primera cinta que rodó con Michael Mann, y donde coincidió con su supuesto rival, Robert de Niro (en El Padrino II no compartían ninguna secuencia). Pacino da vida a Vincent Hanna, un teniente de la Policía que debe atrapar a una banda de ladrones liderada por Neil McCauley (De Niro).

10) The Merchant of Venice (El mercader de Venecia, 2004). Se trata de una adaptación del drama homónimo de William Shakespeare. En Venecia, en el siglo XVI, Bassanio pide al mercader Antonio un préstamo de 3,000 ducados para poder conquistar a Portia, hija del acaudalado Belmont y heredera de su fortuna. El papel de Shylock, el avaro judío, recayó en Pacino.