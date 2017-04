Yunes mandó el dinero: AMLO

Connect on Linked in

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como los responsables de planificar y grabar a Eva Cadena Sandoval, ex candidata a la Alcaldía de Las Choapas, Veracruz, cuando recibió dinero irregular.

“Ahora Yunes mandó a una gente, a un grupo de personas a darle dinero a nuestra candidata en Las Choapas a grabarla. Todo esto de acuerdo con Chong. Son los fontaneros del régimen, Yunes y Chong, lo sé todo”, mencionó en un video compartido en Facebook el dos veces candidato a la Presidencia de la República.

López Obrador se rió de la conferencia de ayer, en la dirigencia el PRI, en la que se le pide la renuncia. Dijo que a Claudia Ruiz Massieu se le perdió la bolsa en ese evento pero que seguramente fue Emilio Gamboa Patrón, líder de los priistas en el Senado, quien se la llevó.

El político tabasqueño aseguró que la difusión del video donde Eva Cadena recibe 500 pesos en efectivo está siendo utilizado como distractor para desviar la atención de los señalamientos en contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex por el caso Odebrecht.

Regresa Eva Cadena al Congreso

Eva Felicitas Cadena Sandoval, la ex aspirante a la alcaldía de Las Choapas, solicitó su reincorporación como diputada local.

A través de un documento dirigido a a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Saiz, se notifica que a partir de este martes: “la suscrita, C. Eva Felicitas Cadena Sandoval Diputada Local con licencia en la LXIV Legislatura del Estado, aviso que reasumiré el cargo para el que fui electa, a partir del día 25 de abril de 2017”.

Cabe recordar que legisladora pidió una licencia de 119 días para contender por la presidencia municipal de Las Choapas.

Sin embargo, tras el video escándalo dado a conocer el pasado lunes por el periodista Carlos Loret de Mola, en donde se le observa recibiendo 500 mil pesos para la visita de Andrés Manuel López Obrador el pasado 6 de abril al estado, declinó a sus aspiraciones políticas.

Tras el escándalo mediatico Cadena Sandoval está siendo investigada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Se sabe que tendrá que regresar como legisladora independiente hasta que dicho órgano defina si es expulsada definitivamente.

El coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, confirmó que en caso de que la mencionada Comisión no expulse a Cadena Sandoval, podría regresar a la bancada morenista.