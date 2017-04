Asuntos Públicos – Duarpillos: poca caza, magra recuperación

Eduardo Coronel Chiu

Duarpillos: poca caza, magra recuperación

Para las dimensiones de la corrupción y el saqueo de recursos públicos durante el sexenio de Javier Duarte (2010-2016) como gobernador de Veracruz –documentados en medios de comunicación, informes oficiales de fiscalización, denuncias y revelaciones de bienes tanto de Duarte como de su camarilla–, los resultados de la acción penal de los gobiernos Federal y del Estado contra la banda dejan mucho que desear, no son contundentes.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha cuantificado los desvíos de fondos federales imputables al gobierno de Duarte en cerca de 33 mil millones de pesos de 2011 a 2015, además de las denuncias de hechos por 16 mil millones de pesos y 4 mil 770 millones más por denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros. Y lo que falta por encontrar en la revisión del gasto federal de 2016.

Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) ha presentado denuncias penales por daño patrimonial, sólo de la cuenta de 2015, por casi 12 mil 851 millones de pesos, más 1 mil 135 millones por las empresas fantasmas relacionadas con la investigación del SAT. Y la misma canción, lo que falta por detectar del ejercicio de 2016, el año de Hidalgo y de la elección fallida.

Frente a esas cifras exhorbitantes de quebranto al patrimonio del estado y a las exhibiciones de enriquecimiento directo o por prestanombres de Duarte, su familia y sus cercanos colaboradores en diversas dependencias, parece una vacilada lo que ha caído en la red “anticorrupción”.

Administrando el show

El caso de Duarte y su camarilla, aunque tiene como premisa su desmantelamiento como grupo político del PRI, caídos en desgracia y exhibidos, tiene un manejo más mediático y de explotación política que de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Como aliado que fue del presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal atrajo las investigaciones penales contra Javier Duarte, es un pillo, pero es “su pillo”, (He’s our son of a bitch, dirían ellos).

Si bien es cierto que ahora Javier Duarte, el cabecilla de la banda, después de 6 meses de hacerle al fugitivo, está preso en Guatemala tras una captura que suena pactada, sujeto a un procedimiento de extradición, la acusación de la PGR –hasta ahora, por delincuencia organizada y lavado de dinero–, no rebasa los 350 millones de pesos, por mucha triangulación que le metan a las operaciones.

En el ámbito local, aunque al gobernador Yunes gusta del show e intenta aparentar que está metiendo a la cárcel a los cómplices de Duarte y recuperando lo que se “robaron”, la acción penal ejercida mediante su fiscal Jorge Winckler va a paso lento, con selectividad en contra de la camarilla.

Los importes que ha cacareado Yunes de sus recuperaciones extrajudiciales, como el rancho El Faunito, de dudosa forma de entrega, son insignificantes ante los importes de los desvíos de recursos públicos.

Esta política selectiva de captura aplicada por el gobierno de Yunes genera conjeturas; por un lado sugiere arreglos e intercambios con los que son todavía intocables, pese a que se sabe están embarrados hasta el fondo, hay muchas versiones del vómito negro o las delaciones. Y por el otro, se infiere una programación del espectáculo de las subsecuentes aprehensiones, para momentos políticos en que puedan causar mayor beneficio a la imagen del gobernador.

Procesos a Duarpillos

a casi 5 meses de haber asumido el poder el gobierno de Yunes, su cuenta carcelaria y de procesos penales es muy raquítica y no ha tocado prácticamente al primer círculo de las complicidades de Duarte y a los que les han echado el guante son por delitos no graves y montos reducidos, varios mantenidos en prisión con el artificio de la medida cautelar de la prisión preventiva por un año, con la gracia del Poder Judicial, que para eso tienen de magistrado presidente a Edel.

Son huéspedes en proceso penal en la prisión estatal de Pacho Viejo: el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, acusado de beneficiar algunas empresas, por cantidades no muy elevadas, y por enriquecimiento ilícito; ya comenzó a cantar “tú fuiste, no yo”, como se conoció en la audiencia de Duarte en Guatemala. Está también Mauricio Audirac, ex contralor y secretario de Finanzas cerca de un año, por desvíos de fondos del Seguro Popular, alrededor de 2 mil 300 millones de pesos, por el que también se procesa al que fue director Leonel Bustos, quien como se sabe escapó. Además de involucrarlo en los desvíos de la Comisión Estatal de Agua por 220 millones, caso por el que aprehendieron también a Francisco “El Gordo” Valencia.

Audirac no canta mal las rancheras y lo están usando para señalar al tesorero Tarek Abdalá (y al mismo Duarte). De pelada Carlos “Agarra”, extrañamente fugado, con una orden de aprehensión cantada, hombre clave en la salida del dinero, su transportación maletera, y el manejo desordenado del presupuesto en la Sefiplan. Flavino Ríos, gobernador interino, la cuarentena de días para la entrega, ve desde su residencia el curso de su proceso por encubrimiento a Duarte, por prestarle un helicóptero del Gobierno del Estado para que abandonara la ciudad cuando ya no era gobernador.

Del que no se ha sabido más es de Gabriel Deantes, el operador electoral de Duarte. Está acusado de enriquecimiento ilícito, mas no hubo en su caso prisión preventiva como medida cautelar.

Sólo uno con solicitud de desafuero

Como es sabido, el núcleo de la banda de Duarte buscó blindarse de la acción penal que se vislumbraba ejercerían en su contra, de entregar el poder a su acérrimo enemigo Miguel Ángel Yunes; su peor escenario ocurrió, pero extrañamente Yunes ha respetado el fuero de casi todos ellos, con excepción del que fuera tesorero en la Sefiplan, Antonio Tarek Abdalá, diputado federal por Cosamalopan.

Por la reiterada práctica de usar fondos etiquetados para fines distintos, entre otros por las operaciones de la red que involucra al Seguro Popular y a la CAEV, el fiscal de Yunes solicitó a la Cámara de Diputados, a principios de año, una declaratoria de procedencia o desafuero para enjuiciar en Veracruz a Tarek. No se ha resuelto aún, este fin de semana la Comisión Instructora determinará si lo pasa o no al pleno en los días que se acaba el periodo de sesiones, así que no es remoto que se evada.

No se ha metido Yunes con el resto de diputados federales del PRI o los locales, todos cercanos a Javier Duarte. Muy mencionados por sus implicaciones en casos de escándalo de corrupción como Alberto Silva y las empresas fantasmas en Sedesol, Adolfo Mota y Edgar Spinoso, por igual tema, en la Secretaría de Educación. Menos con Erick Lagos, ex secretario de gobierno, a quien los de Morena le atribuyen trabajar para Yunes en la guerra sucia, y en cuatro de los billetes a Eva Cadena, tampoco se ha metido con Jorge Carballo, maletero desde la época de Fidel Herrera, pero con contactos con el grupo del Estado de México. Igual impunidad tienen los dos diputados locales Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez.

Guerra y pánico

Los que ya se pelearon abiertamente y cruzaron acusaciones de corrupción, además de filtraciones a los medios para denostarse, fueron los ex voceros de Duarte. En una esquina Gina Domínguez y en la otra Alberto Silva.

En el grupo en exterminio político, amenazado aún más desde la caída del capo, cada quien busca que agarren al otro, sálvese quien pueda.

La ruleta gira y todos apuestan (con lo que tengan, información, devolución, protección, delación) que atrapen al otro, aquél es el que robó con Duarte.