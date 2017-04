Dale Dale – La banda de la fidelidad

La banda de la fidelidad

Fue un grupo de jóvenes profesionistas veracruzanos, allá por ahora lejano 2001, todos ellos muy ambiciosos, de principios y moral muy débiles o quizás inexistentes. Coincidieron en el trabajo de auxiliares del entonces senador veracruzano Fidel Herrera Beltrán, el elocuente, vivaz e inescrupuloso político, que después de varios altibajos en su carrera se colocó como principal aspirante a suceder en el gobierno de Veracruz al priista Miguel Alemán Velasco. Durante su periodo de “chalanes” del senador Fidel, convivían hacinados en una pequeña oficina, en la Torre del Caballito, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, en donde tenían los senadores en ese tiempo sus oficinas de apoyo.

Ellos son: Javier Duarte, Salvador Manzur, Alberto Silva, Jorge Carvallo y Erick Lagos. Todos ellos quedaron marcados por su maestro Fidel, de muchas formas trataron de copiar su estilo y hasta intentaron rebasarlo en sus apetitos de poder y de riqueza a cualquier precio.

Se rompe el duartismo, sálvese el que pueda

Todos fueron “exitosos” de acuerdo a lo que cultura priista considera que es: triunfar en la política, hasta que hoy se les acabó. Se tropezaron con su desmedida corrupción y por el descaro con que abusaron de sus cargos públicos, a la vista de todo el mundo, nunca pensaron que en tiempos de las redes sociales de comunicación iban a ser vergonzosamente exhibidos en sus tropelías.

Nada más vean la lista de puestos políticos que ostentaron en menos de doce años: Duarte, subsecretario y secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, diputado federal y gobernador. Manzur, subsecretario de Ingresos, diputado federal, presidente municipal de Boca del Río, breve secretario de Finanzas del estado y delegado de Banobras. Silva, subsecretario de Sedesol, presidente municipal de Tuxpan, secretario de Sedesol, diputado federal presidente estatal del PRI y dos veces coordinador de Comunicación Social. Carvallo, secretario particular del gobernador, diputado local, presidente del PRI estatal, secretario de Sedesol y diputado federal. Erick Lagos, secretario particular del gobernador, diputado local, subsecretario de gobierno, presidente del PRI estatal, secretario de gobierno y diputado federal.

Además de coincidir los cinco como auxiliares de Fidel hace doce años y de trepar rápidamente en los principales cargos políticos estatales, también coinciden en haberse enriquecido escandalosamente en estos dos sexenios.

Ahora, con la segunda cabeza de esta banda en la cárcel, expuestos sus abusos y corrupción, la pregunta es: ¿correrán la misma suerte de Duarte?, o les darán la oportunidad de escapar a ser sancionados, unos por la protección del fuero y otros por arreglos.

La caída de Duarte y del duartismo se pone más candente ante el rompimiento entre los “fidelistas-duartistas y los duartistas de segunda mano”, los que no se incubaron en la fidelidad, están bajo proceso algunos de ellos, como Tarek Abdalá y además encarcelados, Arturo Bermúdez, Francisco Valencia, Mauricio Audirac. Otros están siendo amagados o huyendo como: Carlos Aguirre, Gabriel Deantes, Leonel Bustos, acusados pero libres.

Con fuero local: Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, quienes se han puesto accesibles para subsistir y recientemente amagados por el Orfis y la Contraloría, Gina Domínguez, Harry Grappa y algunos alcaldes. Por eso están y van a salir muchos trapos sucios a la luz.

Ya se registraron, ahora los despreciados se cambian de partido

Ya terminaron los registros de candidatos a alcaldes con sus planillas y aunque siguen los inconformes jaloneando, viendo que cambios pueden hacer, la verdad es que ya está definido y el que entró, lo logró y el que no se quedó para ver pasar otros 4 años y volver a intentarlo hasta nuevo aviso, algunos se cambiarán de partido, amenazarán con llevarse gente, hacen escandalitos que no pasan a mayores porque lo que todos quieren es estar dentro de la nómina y el presupuesto.

Mientras la ex jefa de prensa del ayuntamiento de Veracruz amagaba con irse del PRI, al no darle ninguna posición importante en la planilla, solo de suplente, luego de haberse hecho tantas expectativas de que ahora sí le iba a tocar ser edil, era un tema que según se ve había sido platicado con su entonces jefe, para haber dejado su trabajo desde diciembre creyendo que estaba bien amarrada y que la dejan fuera por otras más recomendadas, que agarraron los lugares que por equidad de género tienen a fuerza que darles.

Al final lo más que le pudieran ofrecer a los que se vayan será una chambita, pues no habrá más y eso en los casos en que les quieran cumplir, eso sí, quién sabe con qué sueldo los vayan a dejar, que el al final de cuentas es lo más importante.

Un caso de estos es el de Sergio Pazos, quien acabó renunciando al PRI tras haber sido candidato hace 4 años para alcalde de Boca del Río, no ganó y anduvo buscando un lugar a donde colarse de nivel, pero no consiguió nada importante durante el duartismo, su mejor momento fue precisamente el sexenio pasado, cuando su concuño, José Antonio Mansur, era uno de los mejores amigos, colaborador cercano y hasta socio de Duarte, pues fue de los que más casas compraron en Woodlands y varios otros negocios millonarios que hicieron al amparo del poder.

Sergio Pazos anunció que se va del PRI, que termina una etapa en donde, dice, conoció gente valiosa, pero ahora con su “capital” político se pasa al PAN, a ver qué consigue, porque tiene ya rato sin cobrar.