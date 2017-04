Guerra entre duartistas

Connect on Linked in

Clan íntimo de Duarte busca “salvar el pellejo”: Gina Domínguez

Xalapa, Veracruz

La ex vocera del gobierno duartista, Gina Domínguez Colío, aseguró que los integrantes del equipo íntimo de Javier Duarte fueron abandonados por el Gobierno Federal y ahora luchan “salvajemente” por evadir sus responsabilidades.

En su columna “A confesión de parte”, la presidenta de la Fundación Colosio señaló que “es evidente que el equipo élite de Javier Duarte trata de protegerse a como dé lugar, sin importar a quién se atropellan o involucran”.

Y agrega que el otrora poderoso e intocable clan de Javier Duarte “lucha por sobrevivir al holocausto, y busca agazaparse a la espera de que se abra una rendija para colarse de nuevo en Veracruz”.

Para la priista, llama la atención que poco o nada se dice de los mayores operadores políticos de Javier Duarte: Érick Lagos y Jorge Carvallo.

Luego de que se diera a conocer sobre una investigación que pesa en su contra, culpó al ex secretario de Desarrollo Social, Alberto Silva Ramos, de desacreditar su gestión.

“Cuando lo confronté, en numerosas ocasiones, siempre lo negaba: “Jamás, amiga, jamás. Soy un caballero.” Somos amigos, somos compañeros de trabajo y ambos servimos a Javier”, me decía una y otra vez, negando su participación en las decenas de ataques que se enderezaban en mi contra”

En su columna, Gina Domínguez consideró que estas acciones están encaminadas a tratar de “salvar su pellejo”.

“El Cisne como le gusta le llamen, suele utilizar a algunos medios para generar desprestigios y para distraer la atención. Todos los que lo conocen saben que a eso se ha dedicado en los últimos 20 años y que así ha logrado construir su “reputación”.

Y acusó que con estos señalamientos, Silva Ramos intenta “engañar al Gobierno del Estado para evitar que su gestión al frente de Comunicación Social sean revisadas”.

Dijo que el ex gobernador Duarte de Ochoa en varias ocasiones se refirió a Alberto Silva como el “amo de la perversidad”.

En su defensa, Gina Domínguez asegura que en el reportaje de Animal Político, sobre supuestos pagos y operaciones que se habrían realizado durante su gestión en Comunicación Social, los datos no son verídicos.

Se dijo dispuesta a acudir ante las para acreditar que actuó con legalidad en su paso por la administración pública estatal.

Responde El Cisne: Que Gina reclame a Animal Político

Ciudad de México

El diputado federal del PRI, Alberto Silva Ramos, criticó que Gina Domínguez, ex vocera de Javier Duarte, busque relacionarlo con la información publicada por el portal Animal Político, que la señala de beneficiarse gestionando contratos a empresas de las que ahora es dueña.

Sostuvo que Domínguez debería dirigirse en su columna “Razones de Estado” al medio y no a él, acusándolo de buscar desacreditar su gestión.

Cabe mencionar que este martes Animal Político publicó un reportaje que señala a la excoordinadora de CS por haber beneficiado con contratos y convenios a empresas que, posteriormente, pasaron a ser de su propiedad, como la empresa Servicios Especializados de Comunicación en Imagen SA de CV que recibió más de 17 millones de pesos entre 2013 y 2016.