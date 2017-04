Se pierden 9 mil empleos en primer trimestre

Xalapa, Veracruz

En el primer trimestre del año se han perdido nueve mil empleos, según estadísticas del instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó Rafael Fentanes Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).

Afirmó que de igual forma está en riesgo el cierre de 30 por ciento de los empresarios de la industria de la construcción, esto en julio, ante la falta de inversión de la nueva administración estatal.

Cuestionado por cómo iba con el pago de adeudos del Gobierno al sector empresarial, confirmó que a la fecha no se les ha pagado nada.

“Fechas de pago no existen para nadie, estamos trabajando desde el año pasado con demandas judiciales para que se reconozca el adeudo y en su momento, a instrucción de un juez, se proceda al cobro”, refirió.

Comentó que esa acción no tendrá resultados inmediatos pero es la única manera de recuperar lo invertido y aclaró que no esperan una negociación.

“Lo grave de esto es que no hay inversión; no es de ahorita. Tenemos dos años en una situación de inversión muy baja o nula, en algunos rubros. Saben que la industria de la construcción está ligada con 60 actividades empresariales directas y más de 200 indirectas, al no haber obra pública esas otras actividades se ven afectadas en su actividades y desempeño comercial”.

Mencionó que en diciembre cerró 10 por ciento de las constructoras que había en la entidad y se prevé que para finales de julio casi 30 por ciento de las Mipymes dejen de operar.

“Son 9 mil familias desamparadas estamos hablando de casi 50 mil personas sin manera de obtener recursos básicos para sobrevivir, la situación es grave”, sostuvo.