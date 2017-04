Apoyaría Morena juicio de procedencia contra Eva Cadena

Connect on Linked in

Ciudad de México

Yeidckol Polevnsky, secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que pedirá al coordinador del grupo parlamentario del partido en el Congreso de Veracruz impulsar el juicio político contra Eva Cadena, quien regresó a sus labores legislativas después de los videoescándalos.

Entrevistada en “Mesa para Todos” con Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga, mencionó que la medida es para ir más allá de quitarle la candidatura e iniciar el proceso interno para expulsarla del partido.

Afirmó que los pretextos de Cadena de “me pusieron un cuatro” o que la engañaron no son válidos pues ella advirtió a los militantes que nunca debían recibir dinero.

Apoyarían juicio de procedencia

La fracción de Morena en el Congreso local apoyaría el juicio de procedencia contra Cadena Sandoval.

Comentó que la que aparece en el video es la diputada y la fracción legislativa reprueba que llegue dinero ilícito a las campañas, hecho que se ha registrado a lo largo de la historia.

Un claro ejemplo, citó, es el Pemex-Gate, Monex, Amigos de Fox entre otros, que se dieron en otra dimensión, pero al tratarse de un hecho de corrupción se debe denunciar y castigar.

Evitó opinar sobre el hecho que si los videos no se hubieran filtrado, Cadena Sandoval seguiría siendo legisladora y el dinero habría llegado a la dirigencia nacional, “eso lo tendrá que aclarar ella”.

Video está manipulado y Eva fue seducida por el dinero: Manuel Huerta

El dirigente estatal del Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que el video fue manipulado y que la ex candidata fue seducida por el dinero.

Insistió en que hay un entramado para afectar a Morena y no descartó que pudieran existir más videos en los que involucren a sus militantes, pues dijo que no tienen manera de saber “a quienes han dejado entrar” al partido.