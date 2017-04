Asuntos Públicos – Tarek: por sus fueros

Eduardo Coronel Chiu

Tarek: por sus fueros

La libró por el momento Antonio Tarek Abdalá, el tesorero de la mafia de Javier Duarte, conservará su fuero como diputado federal –lo es por Cosamaloapan–, por tanto no puede ser sometido la acción penal que pretende ejercer en su contra el gobierno de Miguel Ángel Yunes por conducto de su fiscal Jorge Wincker. La protección mantenida para Tarek es un revés para Yunes.

Se canceló la expectativa de llevar el desafuero en este periodo de sesiones que hoy termina. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se empantanó con un empate, tablas victoriosas para los que buscaban frenar el desafuero de Tarek; dos diputados del PRI bloquearon a uno del PAN y otro del PRD; no hubo siquiera dictamen sobre la solicitud de procedencia o desafuero presentada en enero por el fiscal Winckler por un grupo de delitos que habría cometido en su función de tesorero –peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, tráfico de influencia– por un monto de 23 mil millones de pesos. Hasta nuevo aviso.

Tesorería clandestina

La historia delictiva de Tarek es muy conocida desde hace tiempo y se tiene documentado en distintas instancias el manejo irregular y obscuro de la Tesorería de la Sefiplan durante tres años (de febrero de 2012 a de enero de 2015).

Tarek manejó el dinero público de modo desordenado y clandestino, ilegal, se presume por las evidencias, en beneficio propio y de la pareja gobernante, Javier Duarte y Karime Macías; a ella, es sabido, debía su puesto.

Participó Tarek de lleno en los desvíos de recursos del Gobierno del Estado durante esos tres años, en los que se han detectado cuantiosas irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) varias denuncias en su contra por el desvío de varios miles de millones de pesos en las cuentas de 2012 y 2013, así como por simular reintegros de fondos –los depositaban un momento para registrarlos y enseguida volvían a disponer de estos–; en el ámbito local, la Contraloría del Estado lo inhabilitó el año pasado por 10 años debido a irregularidades administrativas e igualmente lo denunció por desvío de recursos en la Fiscalía estatal.

Blindado por sus pares

Pese a todas las evidencias, con un tecnicismo legal lo protegieron.

Los diputados del PRI en la Sección Instructora (seguramente con la línea de sus líderes camarales (César Camacho), y no se duda con la indicación de los jefes de ese partido en el Gobierno Federal, calcularon el costo de entrega de uno de los suyos. Alegaron que desde el mes de noviembre Tarek cuenta con una suspensión contra las órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado, y un juicio de amparo en curso, hechos que dicen omitió de informar el fiscal Winckler en su petición de desafuero. La posición de los priistas fue que debido a esa suspensión del juez federal concedida a Tarek no era posible entrar en materia para dictaminar la procedencia o no, mientras que con un criterio opuesto, los otros dos diputados integrantes de la Sección Instructora se pronunciaron por que emitiera un dictamen y que el pleno resolviera en votación de los 500 diputados. No se arriesgaron a abrir más el debate y que pudiera salirse de control la decisión; con el empate simplemente ganaban los partidarios de mantener el fuero a Tarek.

Duarte está en desgracia y su grupo en exterminio, pero aun así Tarek consiguió la tapadera.

El resto de los Duarpillos con fuero federal, Alberto Silva, Edgar Spinoso, Adolfo Mota y Erick Lagos, vitorearon la decisión. Con este precedente sienten que la libraron un rato. Al menos hasta el siguiente periodo de sesiones, el que inicia en septiembre. Los del PRI no quieren más ruido en su casa con las elecciones en puerta del mes de junio.

Campañas municipales, en puerta

Finalmente el próximo martes 2 de mayo arrancan las campañas electorales para elegir los 212 ayuntamientos en el estado.

Están en la revisión de requisitos en el OPLE los registros de candidatos de las planillas edilicias que presentaron los partidos políticos y las dos coaliciones, una integral del PAN-PRD y otra parcial, del PRI y PVEM, así como los candidatos independientes.

A marchas forzadas en el órgano electoral verifican el cumplimiento de requisitos de cada uno de los integrantes de las planillas, varios miles de expedientes, así como de que se respete la proporción de igualdad de género. Este fin de semana los partidos y candidatos todavía tienen plazo para ajustarse a las reglas, valen las sustituciones, así que aún pueden caerse algunos y entrar otros; el lunes habrá sesión del Consejo del OPLE para aprobar los registros. Y el martes, a darle. El periodo de la propaganda directa por los votos es muy corto, del 2 de mayo al 1 de junio. El domingo 4 de junio son las votaciones.

Habrá rotación de temas, a ver qué traen los candidatos, sus ofertas y sus guerras de lodo. Se suelta el combate electoral al nivel de terreno, con actores muy locales en una estrategia general que disputa los gobiernos municipales para los próximos 4 años, a la vez que proyecta las posiciones en juego hacia las elecciones (todas, federales y locales, excepto municipales) el año próximo.

El PRI está decadente, fuera del Gobierno del Estado, su segmento objetivo es la morralla municipal; pelea por el tercer lugar; los contendientes más fuertes, como se sabe, son el PAN (y su satélite PRD) con el gobernador Yunes operando como jefe partidista y Morena con Andrés Manuel López Obrador en campaña; a ver cómo salen en las plazas codiciadas.