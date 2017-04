PRI retrasa desafuero de Tarek

CIUDAD DE MÉXICO

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados señaló que Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del gobierno de Javier Duarte y actual diputado del PRI, está amparado desde diciembre y por ello hoy no analizará su desafuero.

La Fiscalía General de Veracruz (FGE) solicitó el desafuero en contra del diputado federal, acusado del desvío de más de 23 mil millones de pesos de recursos públicos y abuso de autoridad.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados está integrada por dos diputados del PRI, uno del PAN y uno del PRD.

El presidente de dicho organismo, el priista Ricardo Ramírez Nieto, dijo que no presentaría ningún dictamen sobre el tema y declinó dar cualquier declaración.

Para justificar la no presentación del dictamen, se argumentó que el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, distorsionó información sobre amparos obtenidos por el legislador federal.

Pese al rechazo del PAN y PRD, que aseguraron que el caso se queda en el limbo y la impunidad, se desechó la petición que formuló Winckler Ortiz. Tarek Abdalá no se ha presentado en estas últimas sesiones, y se desconoce si se encuentra en alguna actividad legislativa o cuenta con algún permiso que justifique sus faltas.

A raíz de la detención en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, los partidos de oposición ejercieron presión y exigieron a la Sección Instructora que no demorara más el análisis y resolución del caso, mismo que Ramírez Nieto había dicho que se extendería hasta el mes de mayo, lo que finalmente ya no ocurrió.

Por lo anterior el priista conserva la protección de la Constitución y no podrá ser detenido en tanto no se concluya su periodo constitucional de elección.

Hay que recordar que en la audiencia del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa se afirmó que el ex funcionario estatal informó a titulares de algunas dependencias, entre otras SSP, de que debían transferir fondos a cuentas estatales.

Además de que validó el pago a empresas fantasmas por la realización de obras y servicios que no se reportaron, con la intención de desviar fondos públicos.