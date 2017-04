Años bellos y polémicos de Jones

CIUDAD DE MÉXICO

Un libro escrito por Lupita Jones dio el tiro de gracia al añejo certamen Señorita México, del que salió y por el cual logró el título de Miss Universo en 1991.

En ese texto, publicado dos años después de su triunfo, la californiana denunciaba irregularidades en los apoyos a las concursantes, por parte de Carlos Guerrero, quien por décadas auspició el certamen de belleza.

A las acusaciones se sumaron otras concursantes como Amanda Olivares, Señorita México 1987 y Marilé del Rosario, representante de 1989, quienes aseguraron haber corrido con los gastos de la preparación.

En 1994, Jones aprovechó su licenciatura en Administración de Empresas y al frente de Promocertamen, en sociedad con Televisa, gana la licencia de Miss Universo y poco después de Miss Mundo, creando entonces Nuestra Belleza México.

“Nació como un evento fresco, integral, para presentar a nivel mundial a las mujeres más bellas y mejor preparadas”, se escucha en un video con la historia del concurso, subido a la página oficial de Televisa, el 17 de marzo.

El primer evento de NBM se realizó en 1994; triunfó la hoy conductora Luz María Zetina.

Balance

En las 22 ediciones mundiales en que han participado las representantes mexicanas, en una ocasión se ha obtenido el título principal, recayendo en Ximena Navarrete, en 2010.

En una decena de ocasiones se ha llegado al Top 10 y en ocho, logrado reconocimientos en Traje Típico.

En la edición 2008 la guanajuatense Elisa Nájera se alzó con un premio especial llamado Mejor Figura.

Polémicas

En 2004, luego de cuatro oportunidades consecutivos sin que las mexicanas calificaran a la final de Miss Universo, Carlos Guerrero contraatacó.

Ese mismo año las reglas de NBM permitió más de una concursante por entidad y no todas estuvieron representadas. Para la final sólo se permitieron 20 jóvenes, lo cual no pasaba con Señorita México, donde era forzosa la presencia de cada estado.

De manera no oficial, se dijo que algunos gobiernos locales, por falta de recursos e interés, habían decidido no involucrarse en el concurso.

Ya sin la presencia de Raúl Velasco, eterno conductor de la ceremonia, las concursantes fueron mostradas en la emisión matutina “Hoy”, de canal 2.

“La tradición se acabó. Se ha convertido en un concurso de cliché con muchachas modelo. Es sólo un programa de relleno”, consideró Guerrero, quien moriría en 2012.

Controversias

1994: El público grita fraude cuando gana Luz María Zetina, por encima de la favorita Yadhira Carrillo. “No vale la pena”, dice la triunfadora cuando le dan el micrófono para decir algo.

2007: Jones valida operaciones para representantes internacionales, siempre y cuando sean para transformar y el ejercicio no sea suficiente, como corrección de nariz y aumento de busto, como lo hizo ese año Carolina Morán.

2010: Cynthia de la Vega gana Nuestra Belleza México Mundo y el derecho a participar en ese certamen, al siguiente año.

2011: julio: Por indisciplina le es retirado el cetro a De la Vega. Días después la ex reina acusa a Jones de decirle continuamente que el problema era su talla.

Agosto: El ex preparador de misses Gustavo Castañeda y quien preparó a Jones, asegura que ésta le dijo que nadie más que ella sería una mexicana Miss Universo.

Jones evita entrar a la polémica y da por cerrado el tema.

2015: Luego de los comentarios racistas del entonces precandidato Donald Trump, México renuncia a Miss Universo, donde el empresario tiene nexos. Tras la salida de éste de la organización, regresa.

2016. Destronan a Nuestra Belleza Puebla, Diana Leal, por indisciplina.

2017: Leal interpone demanda y asegura que la ha ganado, dando como resultado que debe ser restituida.

Denisse Franco. La sinaloense de 19 años de edad, estudiante de Medicina, se coronó en la reciente edición 2017

Ximena Navarrete. Después de que Lupita Jones se coronara Miss Universo en 1991, Ximena fue la otra mexicana en lograrlo, en 2010.

Jaqueline Bracamontes. Luego de su triunfo en el certamen del año 2000, Jackie ha desarrollado carrera en la actuación. 22

Ediciones Mundiales en las que han participado representantes mexicanas de Nuestra Belleza. 10

Ocasiones se ha llegado al Top 10; en ocho se lograron reconocimientos en Traje Típico.