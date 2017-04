Exige AMLO investigar enriquecimiento de Yunes

Ciudad de México

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que tiene un expediente de investigaciones por enriquecimiento ilícito contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, mismas que están congeladas en la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante un mitin en Teoloyucan de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, el tabasqueño presentó una carpeta azul que “le hicieron llegar” ayer y que contiene pruebas de al menos dos averiguaciones contra el mandatario veracruzano por enriquecimiento ilícito pues, aseguró, tiene varias casas en el país y el extranjero.

“Cuando menos se comprueba que hay dos denuncias por enriquecimiento ilícito contra Miguel Ángel Yunes, pero están congeladas porque andan aliados Peña Nieto y Yunes. Mañana voy a hacer llegar la carpeta azul que me hicieron llegar con todas las propiedades de Yunes en México y en el extranjero por lo que tiene que ver o mejor dicho, lo que es el sustento de denuncias de enriquecimiento ilícito, no están siendo atendidas en la Procuraduría porque hay instrucciones de Peña para que esas averiguaciones no prosperen, pero existen en la Procuraduría y también es porque Yunes chantajeó a Peña de la relación de Peña con Duarte, de la relación de bienes que tenía conocimiento Peña, sobre la campaña de Peña”, expuso.

Algunas copias del expediente que proporcionó el equipo de Morena indican que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR pidió -en junio de 2015- a la Secretaría de la Función Pública “procediera a elaborar la evolución patrimonial del siguiente decidir público: Miguel Ángel Yunes Linares” en el periodo 2006-2010, cuando fungía como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Minutos después, tras el mitin, el tabasqueño dijo a medios que tras los videoescándalos de Eva Cadena, ex candidata de Morena en Las Choapas, donde se le ve recibiendo dinero para Morena, hirieron su dignidad.

“Me hirieron en mi dignidad, en mi honra y eso no lo voy a permitir, no se lo permito a nadie”, dijo.

Por tanto, adelantó que revisará la carpeta de todas las propiedades de Yunes y todo lo que la procuraduría empezó a hacer, pero de repente los investigadores recibieron la orden de no seguir.

López Obrador acusó que el gobernador de Veracruz es más perverso que Javier Duarte, detenido en Guatemala.

Acusó que la intención de la detención de Duarte era perjudicar a Morena.

El presidente de Morena retó a los presidentes del PAN, Ricardo Anaya y del PRI, Enrique Ochoa Reza, a que acudan a denunciarlo ante PGR por los videos de Eva Cadena, a quien se le ve recibiendo dinero que tendrían como destinatario al tabasqueño.