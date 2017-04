La culpa (y el premio) es de Karla Souza

CIUDAD DE MÉXICO

Los 0seis millones de espectadores que consiguió “¿Qué culpa tiene el niño?” en taquilla durante 2016 siguió esa inercia ayer al convertirse en la gran triunfadora de los premios Luminus que da la Cámara Nacional de Industria Cinematográfica (Canacine).

La comedia se llevó a casa los galardones de Mejor Película, Actriz (Karla Souza), Mejor Campaña Publicitaria, Más Vista en Plataforma Digital y Más Taquillera del Año.

“Llevo años dedicando una buena parte de mi carrera a desarrollar proyectos de comedia y uno aprende cuando te haces a la idea de no esperar premios”, dijo el director de la cinta Gustavo Loza, al recibir el galardón principal.

“(A las comedias) No se les considera en las premiaciones, pero cuando llega, bienvenidos y se sienten muy bien”, apuntó.

Karla no asistió a la ceremonia realizada en el Teatro Telcel de la Ciudad de México por estar trabajando en Estados Unidos, pero envió un video de agradecimiento.

Lo mismo hizo Gael García Bernal, elegido como Mejor Actor por su trabajo en “Desierto”, donde interpreta a un pollero.

El filme también se llevó el de Dirección por Jonás Cuarón, hijo del ganador del Oscar, Alfonso Cuarón.

“Es un tema del que se habla poco en el cine y que habla de aquellos que emprenden un viaje, de todos nosotros y de nuestros hijos que serán migrantes”, dijo García Bernal, quien no asistió por encontrarse en rodaje nocturno de Museo, su nueva película.

El niño de 11 años, Martín Castro de “El Jeremías”, se llevó el premio Promesa Masculino.

“Yo quiero seguir en esto, pero también estudiar otra cosa”, dijo mientras cargaba el premio que, decía, pesaba mucho.

Como promesa femenina se eligió a Ximena Romo por “La vida inmoral de la pareja ideal”, siendo el primer galardón en su carrera.

Dicha película obtuvo de igual forma el premio a Mejor Canción por “El mundo bajo el brazo” interpretada por Leonardo de Lozanne.

“Es mi primer premio como solista, así que es muy importante”, expresó el roquero.

“La leyenda del Chupacabras”, que pronto será estrenada en plataforma digital, se erigió como Mejor Película de Animación superando a “El americano”, de Ricardo Arnaiz.

Crecimiento en cine. Hasta este mes, la taquilla global en México superaba en un 6% con relación a 2016, de acuerdo con Agustín Torres, director de la Cámara.

Consideró que el aumento se debe a diversos factores como un aumento en salas construidas, variedad de películas y costo del boleto.

“Vamos muy bien, ha crecido en cuanto a los ingresos”, señaló Torres a su paso por la alfombra roja.

A pregunta expresa, recordó su apoyo a la propuesta del Senado de la República de establecer el 15 de agosto como el Día Nacional del Cine Mexicano, para el cual podrían establecerse medidas a nivel exhibición para respaldarlo. “Que eso se transforme en una serie de acciones, pero no hemos platicado aún en el interior de la Cámara”, apuntó el director de la Cámara.

Con Edith. Además de los nominados, a la alfombra roja asistieron invitados de la industria, sobresaliendo la actriz Edith González, quien arribó sin peluca y mostrando su cabeza sin cabello por el tratamiento contra el cáncer que padece.

“De la salud estoy bien, nada más tengo cáncer”, dijo de buen humor.

Segundos después mencionó que la primera vez que se vio así frente al espejo, se le hizo divertido. “El cáncer no se toma en serio, sino los tratamientos”, expresó la actriz brevemente.

Marjorie de Sousa, quien en días recientes ha sostenido polémica mediática por su ex pareja Julián Gil, no dio entrevistas