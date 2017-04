Ciudad de México

Cuando mantener la solidez es lo que más se necesita para entrar fuerte a la Liguilla, los altos mandos del América deciden de tajo hacer un hueco a su presidencia deportiva. La era de Ricardo Peláez en Coapa llegó a su final de manera intempestiva.

El pasado miércoles, Peláez destapó que saldría del América hasta finalizar el Torneo Clausura 2017. Sin embargo, la lucha de egos azulcremas habría forzado el adiós.

“Sí, hay cierta molestia, pero no porque haya filtrado información, sino porque anticipé mi salida. Bueno, no me gusta esperarme a que me corran, me gusta mejor irme, como me fui de jugador”, reaccionó Peláez en ESPN, luego de la conferencia de prensa convocada de manera urgente por las Águilas, en la cual, el ahora ex directivo no estuvo presente.

A pesar de los modos, sello que no desconocen los dirigentes americanistas, Peláez evita los detalles de su último día en las instalaciones de Coapa y señala que no hay lugar a enemistades.

“El trabajo fue en equipo y no tengo ningún problema, absolutamente con nadie. No quiero llevarme nada negativo de esta gestión. Diferencias siempre habrá, mientras exista respeto a la función que otros desempeñan, lo importante para mí son los jugadores [de quienes no pudo despedirse]”.

En el Nido, el anuncio formal fue encabezado por Yon de Luisa, vicepresidente de futbol en Televisa: “Luego de las declaraciones públicas del señor Ricardo Peláez vine a platicar con el equipo. Para mi sorpresa, el señor Peláez me confirmó que su salida sería efectiva hoy (viernes) y no al finalizar el torneo”.

¿Peláez se marcha por la puerta de atrás? Al respecto, Enrique Borja, ídolo del americanismo, considera que no, que “ha logrado lo que se propuso, en este momento debe sentirse satisfecho”.

Asimismo, en entrevista telefónica, el movimiento brusco en la silla de Ricardo Peláez no debe afectar el rendimiento de los jugadores.