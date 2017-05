Dale Dale – Inician parejos en el Puerto

Inician parejos en el Puerto

Y ya dieron inicio las campañas políticas en los 212 municipios del estado de Veracruz, pero la atención se centra en el Puerto de Veracruz, en donde competirán Fidel Kuri Grajales por el PRI-PVEM, Ricardo Exsome Zapata postulado por Morena y Fernando Yunes Márquez por el PAN-PRD, este último a pesar de tener el apoyo total del Gobierno del Estado de Veracruz y de su papá el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su campaña comienza mal, tanto en preferencias electorales como en la organización de la misma, con protestas de militantes panistas desplazados no sólo de las posiciones edilicias, sino de participar en el organigrama de campaña.

Militantes panistas y perredistas se quejan de estar siendo desplazados por el propio candidato Fernando Yunes Márquez y por su equipo de campaña, formado en su mayoría con sus jóvenes amigos, puros junior’s como ha pasado en todas las campañas en los que Yunes Linares y sus hijos han sido candidatos, pero también son al final estos “jovencitos” los que no sólo se quedan con los mejores puestos, sino también con los sueldos, dejando a los panistas como morralla ocupando los puestos menores.

Los sondeos que se han realizado a punto de comenzar la elección demuestran que el Partido Acción Nacional para el puerto de Veracruz justo en este momento el senador con licencia Fernando Yunes Márquez empieza como favorito, pero solo de su papá, porque Morena, a pesar de pasar por una guerra sucia, está dando la sorpresa en aceptación entre la gente, mientras que el priista Fidel Kuri Grajales también se encuentra bien posicionado como el más conocido, por ser dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, que para su suerte no se van en el descenso, ya fueron salvados y seguirán jugando en su cancha, pero que también serán usados como un activo electoral disfrazado.

Mientras que Fernando Yunes, teniendo como negativo la no inclusión de los panistas y de los perredistas en su campaña, la traición de su planilla a regidores, su principal negativo es que al ser hijo del gobernador de Veracruz no se cumplen las expectativas ciudadanas en el desempeño de su papá, en la generación de empleos y seguridad pública en el puerto de Veracruz y la zona conurbada, donde se sigue dando en aumento el robos de vehículos, asaltos a comercios y robo a personas que acuden a cajeros automáticos o a sucursales bancarias y que son asaltados a su salida o a la llegada a su destino.

La caída de Duarte no rinde lo esperado

El panismo en Veracruz le apuesta a la aceptación ciudadana de la marca PAN, a pesar que su candidato Fernando Yunes Marquez no conoce las necesidades de las colonias de Veracruz, pues nunca ha vivido ahí, su casa está en Alvarado, precisamente como su papá y su hermano.

Mientras que tratan de distraer con la supuesta entrega o expropiación de la casa de Tlacotalpan del ex gobernador del estado, la cual lo mismo la anuncian que será una Casa de la Cultura que un Museo en donde se exhibirán las obras de arte que fueron encontradas en los inmuebles en los que los Duarte-Macías habitaban o tenían como casas, pero que deben estar en depósito, así que hasta que no termine ese proceso seguro no podrán usarlas.

La detención y encarcelamiento de Javier Duarte en Guatemala no se convirtió en un bono político en favor de los Yunes panistas, al parecer por la poca eficacia en la recuperación de los miles de millones saqueados, apenas se han recobrado unos cientos de millones (oficiales 400 millones), de un supuesto botín de 30 mil millones de pesos, una bicoca.

Por otro lado, aunque se han detenido a tres ex colaboradores de Duarte, los principales de la banda duartista están sueltos y riéndose de la persecución de la Fiscalía y de la PGR, empezando por el diputado y ex tesorero Tarek Abdala, de quien dicen pregona que “le pelaron los dientes” con el fracasado intento de desafuero de la Fiscalía Estatal, a cargo del evidente novato Jorge Winckler.

Para rematar ya está otra vez jugando golf en libertad el ex gobernador interino Flavino Ríos, lo que confirma que lo único que va en serio con las detenciones de los ex duartistas son los arreglos por debajo.

El general tocó retirada

El que ya no está trabajando en seguridad y tránsito de Boca del Río es el que era su Director, que fuera levantado hace unos días cuando transitaba en el bulevar Miguel Alemán de ese municipio, así que el general García Luqueño, luego de ese susto prefirió dejar su trabajo y salir de ahí, aunque no lo han hecho oficial ya no se presenta, eso sí, han corrido a varios de los que trabajaban de oficiales de tránsito sin darles liquidación alguna o haber investigado el caso, se sospecha que participaron en el levantón y que por prevención los corren. ¡Uuuuummmm! Una especie de motín, no reconocido públicamente.