La pelea contra Canelo, el renacer de Chávez Jr

Julio César Chávez Junior encontró en Saúl Álvarez un rival que le permitirá dar un salto en lo profesional y personal. El hijo de La Leyenda ha tenido muchos tropiezos e indisciplinas durante su carrera. Incluso menciona que después de su caída ante el polaco Andrzej Fonfara, en 2015, ya no se veía sobre el ring.

“Pasó por mi cabeza el retiro. Perdí la confianza. Fue muy difícil”, acepta el sinaloense. “Esta pelea es diferente, es la más importante en mi trayectoria”, afirma en teleconferencia. “Ha ocasionado un despertar en mí. Vengo de regreso… reacciono mejor y es cuando mi nivel está al máximo”. La tensión que existe entre ambos pugilistas le da un ingrediente extra al combate entre los tricolores.

“Respeto a Canelo de la misma manera que a todos mis colegas. Persona que se suba al ring merece mi respeto, pero él no tiene nada en especial, y mucho menos me da miedo. Si algo me asusta, soy yo”, aclara.

Chávez insiste en que es mejor que el tapatío. Argumenta que Álvarez llegará confiado y soberbio. “No es de mi agrado. No es una persona realista con su carrera; sí, se ha enfrentado a grandes nombres, pero en sus peores épocas. El peso le quedará grande”, sentencia.

En lo personal, mencionó que quiere vencer al tapatío para dejar un grato legado en el futuro. “Espero que mi hija tenga un gran recuerdo de mí cuando crezca”.

En diciembre pasado Chávez venció a Dominik Britsch. Un buen comienzo para una nueva era en su carrera. Ahora, este sábado se enfrentará a Canelo, un contrincante perfecto para un renacido J.C. Junior.

“La suerte no existe, el trabajo duro. Me he esforzado mucho para el 6 de mayo y no pienso perder”, concluyó.

Le mandan recado a Álvarez

El boxeador Omar Chávez, le mandó un recado al próximo rival de su hermano mayor Julio César Chávez Jr., esto después de que el menor de la dinastía derrotara al hermano de Saúl Álvarez, el “Inocente”, el pasado sábado noqueando a Ramón Álvarez en el segundo round.

El pugilista colgó una foto en sus redes sociales donde manda a callar a alguien, además del mensaje provocativo hacía Saúl Álvarez, preguntándole si le gustó la pelea entre en la que salió victorioso el “hijo de la leyenda”.

Por último Omar Chávez le dedicó la pelea a su hermano Julio César para motivarlo respecto a la contienda esperada del próximo 6 de mayo.