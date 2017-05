Protestas en el desfile del 1 de mayo

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Entre patadas, empujones, gritos, participantes que saltan vallas metálicas, contingentes que se intercalan en el desfile y protestas fueron parte del escenario durante el desfile del 1 de mayo, conmemorativo al Día del Trabajo en Xalapa.

En este sentido los organizadores no pudieron tener control del evento en el que marcharon más de 55 mil empleados de diversas organizaciones civiles y sindicales.

La primera manifestación fue contra el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, al indicar que no hay nada que celebrar mientras no se le dicte sentencia y que sus allegados anden en libertad.

El desorden en el desfile generó que algunos contingentes pelearan por los espacios como los sindicalizados de la UV contra los de una gasera de Xalapa.

Posteriormente, entre las calles Juan de la Luz Enríquez y Ávila Camacho, las distintas agrupaciones se disputaban el paso provocando molestias, golpes y jalones que no pasaron a mayores asuntos de gravedad.

También se dieron roces y empujones entre trabajadores del Poder Legislativo, SIEV, y la sección 32 del SNTE, quienes querían pasar al mismo tiempo por lo que algunos impedían el paso de los otros.

Al final de los conatos de broncas llegaron los elementos policiacos pero al igual que los organizadores nada pudieron hacer para mantener orden.

Por último, cabe señalar que el gobernador, así como parte de su gabinete estatal y líderes sindicales presidieron el 131 aniversario del Día del Trabajo en la capital del estado.