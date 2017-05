Se engalana auditorio de Imac con recital de la OSX

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

El auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC) fue el escenario donde en días pasados la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) interpretó para el público xalapeño el concierto Tormenta e Ímpetu, como parte del programa que han puesto en marcha de manera dconjunta esta agrupación sinfónica de la máxima casa de estudios, y el Ayuntamiento xalapeño, con el fin de llevar al público las grandes manifestaciones del arte de manera popular.

Bajo la batuta del director invitado Rafael Palacios, la orquesta sinfónica más antigua de México ofreció de Carl Phillip Emanuel Bach Sinfonía No.1 en Re Mayor (allegro di molto, largo y presto). La sala lució ocupada en su totalidad por un público que permaneció expectante.

Posteriormente la agrupación interpretó la Sinfonía No. 25 de Wolfgang Amadeus Mozart (allegro con brío, andante, menuetto y allegro) e inició la segunda parte del concierto Sturm und Drang, un tributo al movimiento artístico alemán gestado en el siglo XVIII.

Con la Obertura Las Bodas de Fígaro, también de Mozart, y la Sinfonía No. 52 (allegro assai con brío, andante, menuetto et trio-allegro y finale-presto) de Franz Joseph Haydn, la Orquesta cerró la actuación correspondiente a su primera temporada de conciertos.

La OSX se presentó con todas sus secciones: violines primeros y segundos, violas, violoncellos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas, trombones, timbales, tuba, percusiones y clavecín, en un concierto gratuito para el público, en un loable esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Xalapa y la Universidad Veracruzana (UV) por llevar de manera gratuita espectáculos de calidad al público en general, que normalmente no asiste a grandes salas de conciertos como el Teatro del Estado o el Complejo Cultural Tlaqná.

El público que en gran número acudió al concierto elogió de manera entusiasta esta iniciativa conjunta de Ayuntamiento y Universidad Veracruzana, y la mayoría de las opiniones vertidas por los asistentes fueron en el sentido de que sería muy conveniente que este tipo de proyectos se incrementaran, en beneficio de la población xalapeña en zonas fuera del círculo de «influencia» donde normalmente se dan estas expresiones artísticas, ya que –dijero- los espacios alternativos representan una buena opción para los habitantes que no suelen acudir a las grandes salas de concierto.