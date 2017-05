Arbitros piden renuncia de Iñárritu

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) mostró su desagrado de trabajar con el presidente de la Comisión de Árbitros, Héctor González Iñárritu, además de expresar que respetarán la reducción a la sanción a Enrique Triverio y Pablo Aguilar, señalados por agresión.

“(…) Ante el evidente desacuerdo con el presidente de la Comisión de Arbitraje (…) manifestamos nuestra desconfianza para trabajar (…) con quien no sólo falta a sus obligaciones, sino que también falta al principio básico de no violencia y respeto“.

Iñárrit u debe analizar irse del arbitraje: García Orozco

Tras no sentirse apoyados, los árbitros esperan que Héctor González Iñárritu deje la presidencia de la Comisión de Árbitros y se designe a alguien que sí muestre interés por los temas relacionados con los silbantes.

“Pienso que si Héctor hace un análisis vería que no está funcionando y no está haciendo las cosas dentro del arbitraje, entonces sería lo adecuado que él tomara la decisión de irse o que la misma gente (Femexfut) trajera una persona que pueda apoyar a las necesidades que se tienen del arbitraje”, sostuvo.

Criticó que el directivo siempre se encuentra de viaje y así no se pueden solucionar las situaciones al interior del gremio, además de que se vive una situación similar con Rodolfo Sibrián, instructor arbitral que actualmente se encuentra en Panamá en el Premundial de Concacaf.

Un duro golpe

Para Edgardo Codesal, ex director del área técnica de la Comisión de Arbitraje, este hecho es un duro golpe no sólo para los silbantes, sino también para la FMF.

“Claro que es un duro golpe para todos, para la Federación que manejó las cosas inadecuadamente y para los árbitros que actuaron de una forma muy visceral”.