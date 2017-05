Asuntos Públicos – La tercera caída de Eva y el perdón de Morena

Eduardo Coronel Chiu

La tercera caída de Eva y el perdón de Morena

Los video escándalos de Eva Cadena Sandoval, exhibida como recaudadora de Morena, siguen causando estragos a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su partido.

Aunque AMLO declare que su plumaje –como el vate Díaz Mirón– es de los que cruzan el pantano y no se manchan, la dosificación en las recientes semanas del montaje negativo y el uso como propaganda negra que le dan sus adversarios políticos, diseminada por canales interesados en minar su imagen, lo tienen en serio predicamento de coyuntura, al igual que a su partido.

El objetivo de esa campaña no tiene duda. La filmación de los actos de entrega de dinero a Eva Cadena no pudo haber sido más que con el propósito de usarlos a conveniencia de quien hizo la grabación. No hace falta mayor agudeza para identificar el objetivo de pegar en carambola a los baños de pureza y “honestidad valiente”, a la imagen del profeta de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, para bajarlo en la carrera a la Presidencia que encabeza, y contener el ascenso de Morena en los estados hoy en elecciones.

Debido al ciclo cada vez más corto de los escándalos de corrupción política en los medios de comunicación, el hoy de moda posiblemente no alcance para derribarlo; además de que sus rivales políticos (del PRI-PAN-PRD) no gozan de la credibilidad de la que se ufanan; se ven hasta ridículos, sabidas sus colas de corrupción, como los del PAN, Miguel Ángel Yunes y Ricardo Anaya, o Clavillazo Ochoa, del PRI, que se pongan a pontificar de honestidad política.

Pero la carencia de principios de los acusadores no invalidan el hecho de que AMLO está embarrado del lodo de Eva La Recaudadora.

La carnada

Eva la devoradora, antes militante de varios partidos –PAN, PRI, PRD– hasta Morena, involucrada en la política de su región y los personajes de poder local, en cambiantes relaciones de colaboración y conflicto, cayó o se prestó al juego.

El tercer video difundido de la recolectora de dinero Eva Cadena terminó de hundirla. Si los dos primeros podrían haber pasado, aunque muy forzados, como aportaciones de simpatizantes al partido –con su mochada por trámite–, el tercero, revelado este domingo, muestra a la recolectora cobrando ilegalmente por gestionar como diputada local leyes a modo para beneficiar intereses de particulares agradecidos. Como es sabido, en el primer episodio le entregan a Eva 500 mil pesos en efectivo –y todavía pide una bolsita–, con énfasis que eran para dárselos a López Obrador; en el segundo, igualmente subrayado por el donante que darían 5 millones para AMLO, cierra con la entrega en cash de 10 mil dólares y 50 mil pesos, en el más reciente que la remata, recibe en efectivo un millón de pesos en el marco de un diálogo de soborno para promover una iniciativa de ley, el más grave de todos para ella en lo personal, donde por cierto no se involucra en este paquete a López Obrador.

Eva no sólo está en una situación de desprestigio político, sino también a tiro para que la acusen penalmente de varios delitos, desde electorales hasta cohecho y lavado de dinero.

Ayer Eva Cadena se escondió. No acudió al citatorio de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, tampoco fue al Congreso del Estado al inicio del periodo ordinario de sesiones, pese a que hace unos días comunicó a la Mesa Directiva que daba por terminada su licencia y reasumiría su cargo como diputada local, pero igual trascendió que no regresará a la curul y sin fuero (¡cómo no!), responderá ante la justicia.

En ausencia fue la comidilla y tema central de debates entre diputados, el caso del soborno para pasar leyes confrontó no sólo a los diputados de Morena y el PAN, unos tratando de deslindarse de su ex compañera de bancada y los otros buscando sacar raja, conforme al guión que les han dado sus jefes para atacar a AMLO y Morena. Por la implicación al proceso legislativo en el acto de corrupción de Eva, abrirán investigaciones al Congreso local. ¿A quiénes les repartió, si lo hizo?

Precario control de daños

AMLO y Morena todavía no pueden salir del control de daños. Como no tenían idea de la cantidad de municiones que había, su defensa limitada y reactiva a cada golpe de video quedó rebasada por la tunda.

No es tan simple, como quisieran, romper su conexión con Eva Cadena Sandoval. Ella era su enlace en la región de Las Choapas y parte de Coatzacoalcos, su diputada local electa apenas en junio del año pasado por uno de los distritos de Coatzacoalcos, y la candidata designada para contender por Morena por la alcaldía de Las Choapas.

Después de la primera exhibición, la misma Eva deslindó a López Obrador de tener conocimiento de la entrega del dinero, aseguró que lo había regresado, entonces Morena le retiró la candidatura, anticipando su exclusión de la bancada de ese partido, en caso de que decidiera reasumir como diputada.

Pero la tercera caída de Eva, una voraz recolectora de dinero a manos y bolsas llenas, puso al descubierto graves errores o complicidades en los cuadros del partido Morena.

El liderazgo de AMLO debe responder por sus operadores; no es suficiente responsabilizar a la “mafia del poder”, obviamente que les pusieron un cuatro, pero no habrían caído de no participar en la corrupción política, Eva se observa como una descuidada pero habitual recolectora cegada por la codicia.

No es suficiente tampoco que pidan “perdón a la sociedad” la Secretaria General de Morena, Yeidkol Polevsky, y Rocío Nahle, la diputada federal por Coatzacoalcos y coordinadora del grupo legislativo en San Lázaro, ni que ofrezcan que en lo sucesivo tendrán más cuidado con los “filtros” para aceptar y postular candidatos, apelan a que “actuaron de buena fe”, criterio que en la política es inútil.

López Obrador y Morena, no para satisfacción de la mafia del poder, sino de los ciudadanos, deben transparentar una investigación interna sobre las redes de cuadros que llevaron a Eva Cadena al partido, avalaron su reclutamiento y promoción, la habilitaron como recaudadora. Para recuperar credibilidad AMLO y Morena deben amputarse los cuadros corruptos. Nadie se tragará que Eva actuaba sola.