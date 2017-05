Cinturón huichol no subirá al ring: Canelo

Las Vegas

Saúl Canelo Álvarez y su equipo decidieron que el cinturón huichol no subirá al ring el próximo sábado por la relación rota que tienen con el CMB desde que decidió dejar vacante el título medio.

Álvarez señaló que no es una negativa al arte huichol, si no únicamente al Consejo Mundial que desde que se anunció el pleito contra Julio César Chávez Jr. quiso ser parte de la función.

“Desde un inicio no iba el CMB. Detrás de ese cinturón hay muchos intereses. Se lo hice saber al señor [Mauricio] Sulaimán y aun así mando hacer el cinturón. Yo desde ese momento sabía que iban a decir que yo no quise el cinturón hecho por mexicanos. Para mí, mi respeto para los huicholes, desde los 14 años conozco huicholes. Pero no quiero que me pongan a mí como el malo. Hay muchos intereses de marcas atrás del cinturón”, declaró el Canelo en una reducida mesa redonda con medios de comunicación.

El peleador tapatío reveló que gran parte de la indumentaria que vestirá el sábado en el T-Mobile Arena fue confeccionada por artistas huicholes para presumir el valor que tienen su trabajo.

“Porque yo sabía que me iba a poner como el malo, parte de mi vestimenta es huichol. Respeto mucho a esta comunidad, con los que no quiero nada es con el CMB”, insistió.

Álvarez adelantó que de ganar contra Chávez Jr, no acudirá a la ceremonia del fajín que prepara el Consejo Mundial de Boxeo.

Desde hace dos meses, el CMB dio a conocer que mandó manufacturar la pieza por el artista Luis de la Cruz para conmemorar las mejores peleas que se presenten en las carteleras del fin de semana del 5 de mayo y 16 de septiembre.