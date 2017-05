Dale Dale – Campañas breves

Campañas breves

Lo mejor de las campañas electorales que estamos viviendo es la brevedad, sólo durarán un mes. Este corto lapso de propaganda política limita a los partidos para dar a conocer a sus candidatos y sus propuestas, suponiendo que a los votantes les interesa conocer y analizar a quienes se presentan a competir por los ayuntamientos, pero la verdad es que hay muy pocos ciudadanos que se informan y que analizan a los candidatos y a lo que proponen.

A la mayoría de los votantes les da “güeva” profundizar en quiénes pueden ser sus próximos ediles. Así que muchos de los que votarán lo harán por la marca (partido) o por el candidato, si es que este es muy popular de antemano, pero la mayoría se abstiene y no vota de acuerdo a las estadísticas.

Ahora es el PAN, con su partido de servidumbre, el PRD, quienes aprovecharán la ventaja de manejar el gobierno estatal, ya que esto les permite usar los recursos públicos, claro, tratando de que los contrincantes no los descubran y los puedan denunciar.

Pero esto de tener el gobierno estatal no basta para ganar las elecciones municipales, porque en el intento de tratar de imponer el nepotismo, el gobernador panista quiere que su segundo hijo sea el presidente municipal del municipio más grande y de mayor presupuesto, el del puerto de Veracruz. Afortunadamente en estos tiempos también ya son muchos los veracruzanos que ven mal que se abuse del poder político, imponiendo a la familia, como es el caso de los Yunes panistas, quienes operan como dueños del PAN y de su cuije el PRD en el estado.

Tendrían que ser más creativos

En los municipios grandes, con mucha población, se les deberán de ocurrir nuevas formas de causar una buena impresión a los votantes para conseguir que les entreguen su voto, claro, esto además del tradicional acarreo y compra de votos (lo que es un delito, pero que siempre lo llevan a la práctica) mientras no los descubran y contengan.

Así que aquellas campañas incansables de caminar y caminar ya no se van a ver tanto, más bien de uno que otro evento y mandarán a la militancia a que busque a los votantes, así también hay muchos candidatos que ni agenda tienen, se están poniendo de acuerdo sobre la marcha y con tan pocos días que muchos sólo saldrán en la foto, estarán presentes en redes sociales y se presentarán a los debates, este parece ser el caso de los partidos chiquitos como el PES, Movimiento Ciudadano, Panal y demás.

Ojalá que algunos de los competidores realicen campañas con aportaciones originales, que saquen a mucha gente del escepticismo y desilusión que les provocan los políticos.

Trato VIP para Flavino

Pero mientras están las campañas, el tema del ex gobernador interino Flavino Ríos no se acaba de enfriar, como pensaba el gobernador del estado, ya que mientras él, Yunes Linares, dice que salió libre bajo caución a prisión domiciliaria, su mismo alfil y empleado, el fiscal del estado, Jorge Winckler, afirma que efectivamente salió bajo fianza, aunque tienen supuestamente impugnada esa resolución o más bien negociada, pues todo se dio desde el principio de forma muy sospechosa.

El trato a Flavino, a quien desde que fue detenido prácticamente se la ha pasado en habitaciones de lujo, en el mejor hospital de la capital y luego en su casa, sólo estuvo una semana en el reclusorio, ahora le reconocen que es un procesado de lujo, por sólo 5 millones de pesos de fianza, (como quien le quita 5 pelos a un gato) puede entrar y salir de su casa y su “prisión” es todo Xalapa y alrededores.

El trato a Flavino ahora se les antoja también a los otros que están encarcelados por su proceso, Audirac, Bermúdez, Valencia. Y por supuesto a los que aun no los encauzan o andan en fuga.

El Cisne colorado puede ser el próximo

Otro que no puede cantar victoria es el diputado federal Alberto Silva Ramos, quien estuviera a cargo de la Coordinación General de Comunicación Social durante parte del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz, es acusado de presuntamente haber desviado 245 millones de pesos en menos de un mes. Bajo el concepto de “difusión de la actividad gubernamental”, Silva Ramos habría desviado la millonaria cantidad a través de “empresas fantasma”, como mecanismo para defraudar a la hacienda pública de Veracruz.

Aunque dirá que va después de su homólogo, Tarek Abdalá, pero en un descuido como no lo desaforaron a él, se echan a la cárcel a otro que les sea más fácil o esté menos negociado.

Porque el Cisne tiene otro expediente que le puede pesar más, que es el de su asociación con Pancho Colorado, el ex poderoso empresario de Tuxpan-Poza Rica, quien purga larga condena en los Estados Unidos por lavado de dinero y asociación delictuosa para el Cartel de los Zetas, para nadie es un secreto que tanto Alberto Silva como su hermano, quien fue secretario particular de Colorado, estuvieron muy involucrados con el ex empresario, y ahora se ha filtrado que por ahí pueden “desplumar” al Cisne.