Juez revoca suspensión definitiva otorgada a ex policía de la SSP

XALAPA

El juez federal décimo sexto, Tomás Zurita García revocó la suspensión definitiva otorgada a Alfonso Zenteno Pérez, Comandante Tritón, ex Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), contra la ejecución de las órdenes de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada.

El hoy detenido por el agravio de pederastia en el penal de Zamora en San Andrés Tuxtla, aparentemente ya sospechaba que la Fiscalía de Veracruz solicitaría su captura por la privación de la libertad de cuatro personas en el municipio de Potrero Nuevo, el pasado 2 de agosto de 2013; periodo en el que él estaba a cargo del Mando Único en ese corredor de la zona centro de Veracruz.

El 8 de febrero de 2017, Zenteno Pérez presentó una solicitud de suspensión definitiva del juicio amparo, alegando que no podía ser detenido por el delito de lesa humanidad, pues no es meritorio de prisión preventiva oficiosa, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, fue avalado de bote pronto por el juez federal Tomás Zurita García.

El ex comandante de la SSP, subordinado de Arturo Bermúdez Zurita (hoy preso en Pacho Viejo), también entregó como garantía 2 mil 500 pesos ante el Juzgado Decimosexto de Distrito y con ello se blindó legalmente durante 48 horas.

Acto seguido, el juez federal Tomás Zurita García impidió la orden de aprehensión hasta que este pudiera conocer la carpeta de investigación en contra de Zenteno, incluso las videograbaciones del juzgado de control de Amatlán de los Reyes que fue el que otorgó su orden de aprehensión por pederastia, que se purga hasta con 30 años de prisión.

Con esto, en los próximos días se debatirá entre fiscales acusadores y abogados del ex comandante la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.

Vinculado a 60 desapariciones

En 60 casos de desaparición de personas estuvo vinculado el ex comandante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Zenteno Pérez, denunció el Colectivo Solecito. La coordinadora del movimiento de familiares de personas desaparecidas en la zona Córdoba-Orizaba, Marcela Zurita Rosas, consideró la captura de “El Comandante Tritón” como clave para el desenlace de las investigaciones y llegar al paradero de sus familiares.

Corporaciones de seguridad participan en casos de desaparición forzada

Integrantes de las distintas fuerzas de seguridad que operan en Veracruz, han participado en numerosos casos de desaparición forzada, denunció el Colectivo de Familias Desaparecidas de la zona Córdoba-Orizaba.