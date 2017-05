Resurgir, compromiso de todos: Tomás Carrillo

Connect on Linked in

COSAMALOAPAN

Resurgir es un compromiso que requiere la participación de todos para que Cosamaloapan renazca con la fuerza que le distinguió por años en la región y la entidad veracruzana, al igual que sus familias y la fortaleza económica que representaba para la región, expresó José Tomás Carrillo Sánchez, al participar en espacio radiofónico en su natal municipio. El candidato de la Coalición Que Resurja Veracruz, acompañado de su esposa Tere Díaz de Carrillo, recorrió la zona centro donde también fue cobijado por liderazgos que conforman su planilla y simpatizantes.

Tomás Carrillo detalló que no se puede experimentar o vivir de nuevo los mismos errores, cuando también debe generarse una nueva oportunidad para que todos los sectores se reincorporen al ramo productivo, sin perder de vista que hoy existe un gran compromiso con los jóvenes. No se podrá salir del bache en el que se vive, porque además de la falta de compromiso, Cosamaloapan no se puede seguir viendo como un negocio de familia o un ejercicio de improvisación y ocurrencias.

En medio de las altas temperaturas registradas este día no fue impedimento para que el candidato pudiera hacer compromisos ciudadanos en los encuentros que sostuvo durante todo el día recorriendo las calles de la zona centro.

Tomás Carrillo aseveró que los ciudadanos han cambiado por ello no se pueden ofrecer falsas esperanzas, al contrario.

Tomás Carrillo detalló que su campaña será de contacto permanente, la agenda está marcada en su mayoría por encuentros ciudadanos y acuerdos con los vecinos para que, en las colonias y comunidades, resurja el compromiso social. Destacando, que ya no se pueden hacer obras y acciones dándole la espalda a los ciudadanos, porque ellos, aseguró son el eje de un gobierno eficiente, por el que vamos a trabajar con el respaldo de las familias cosamaloapeñas. El día finalizó con una reunión donde los ciudadanos expusieron su modelo y aspiración de entorno para vivir en mejores condiciones.