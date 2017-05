Se enfrentan en el Congreso por caso de Eva Cadena

Xalapa, Veracruz

La coordinación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, consultará a la dirigencia nacional para determinar si se presenta alguna denuncia contra la diputada Eva Cadena Sandoval, por incurrir en actos de corrupción.

Así lo anunció el diputado Amado Cruz Malpica, quien aseguró que la corrupción de su ex compañera de bancada es un caso aislado, a pesar de que existen tres videos en los que recibió cerca de dos millones de pesos, y no descartó que puedan surgir nuevos videos en conde acepta la entrega de dinero.

“Esto no afecta la calidad de segunda fuerza y nosotros apoyamos cualquier investigación que se le realicen para que los hechos se esclarezcan y quien tenga responsabilidad que responda ante los tribunales”.

“Corrupción al más alto nivel y lavado de dinero”: PT

La tercera entrega de dinero por un empresario a la diputada con licencia a cambio de la aprobación de una iniciativa de ley en la LXIV Legislatura local, es “corrupción al más alto nivel y lavado de dinero” que debe investigar por oficio la Procuraduría General de la República (PGR), indicó el comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila.

Lamentó que las prácticas de corrupción continúen entre los representantes populares, porque la gente creyó que al retirarse del escenario político el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus funcionarios de gabinete disminuirían estos problemas.

Finalmente el petista mencionó que en el proceso electoral 2016 en la elección para gobernador se conoció del “amasiato” entre el PRI y Morena, lo derivó el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, pero también hubo acuerdos entre PAN y Morena.

Congreso dará vista a FGE y PGR de video de Eva Cadena cobrando un dictamen

A través del área jurídica, el Congreso local dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), incluso a la Procuraduría General de la República (PGR), de la videograbación en la que se observa como la diputada Eva Cadena Sandoval negocia la emisión de un dictamen.

La revisión –que se validó por urgente y obvia resolución- incluirá a los integrantes de la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o todo aquel diputado que haya participado en actos de corrupción.

Eva Cadena no regresará a su curul

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eva Cadena Sandoval, envió un oficio al Congreso del Estado donde informó que no regresará a su curul y continuará con su licencia, para no escudarse en el fuero ni ninguna protección, luego de la aparición de tres videos donde recibe recursos en efectivo.

La también ex candidata a la alcaldía por Las Choapas, dijo que en su momento comparecerá ante las instancias que la requieran para responder por los cargos o imputaciones que se han generado por el material publicado.

Cabe mencionar que Cadena Sandoval aparece en un tercer video, ahora recibiendo un millón de pesos, que le entregan supuestos empresarios como pago por impulsar la supuesta adecuación a la ley relativa a las peleas de gallos y la que permite la operación de los centros de verificación.

Fepade gira orden de presentación

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), giró una orden de presentación en contra de Cadena Sandoval, luego de que no acudió a la cita que tenía pactada para las 10:30 de la mañana.

Carlos Tovar, integrante de la Fepade, señaló que incluso podrían usar la fuerza pública para obligar a la diputada a acudir ante la instancia para aclarar la serie de tres videos donde se le ve recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo de parte de particulares.