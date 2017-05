El voto se va a defender en la casilla: Ricardo Exsome

Redacción AZ

El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, afirmó que no permitirá una elección de estado, por lo que conminó a los ciudadanos y empresariado a cuidar el voto y no dejarse coaccionar ni reprimir por el aparato estatal el próximo 4 de junio, día de la elección.

Advirtió, que no teme al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ni al aparato de estado que se presume podría movilizar a favor de su hijo Fernando Yunes Márquez, candidato a la alcaldía porteña por la fórmula PAN- PRD.

Lamentó que debido a los intereses de los directivos, algunas cámaras empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Veracruz, estén copadas por la represión del gobierno estatal y se haya “pintado de azul”, aludiendo al Partido Acción Nacional y al hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y candidato de la alianza PAN-PRD, Fernando Yunes Márquez, al mismo cargo de elección popular.

“El empresariado me va a apoyar, de hecho me apoya, salvo el tema de la Canaco que los directivos son azules, los demás realmente están abiertamente con nosotros”, puntualizó.

Hoy el tema es similar pero con la Canaco y desgraciadamente, no es que los socios estén de acuerdo, pero hay temor a represalias por parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares porque la familia Yunes aplica el viejo adagio popular que refiere “si no estás conmigo, estás contra mí”, subrayó el candidato de Morena.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “impuso a su hijo” a la candidatura del PAN a la alcaldía porteña y evidentemente, desde Palacio de Gobierno lo apoya con todo el aparato del estado, advirtió.

Insistió que Morena es el enemigo a vencer no solo en Veracruz sino a nivel nacional porque las tendencias marcan que si hoy fuera la elección presidencial sin duda arrasaría en los resultados

electorales.