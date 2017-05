Presentan diputados de Morena denuncia penal contra Eva Cadena

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

Diputados de la fracción legislativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar denuncia penal contra la ahora diputada independiente Eva Cadena Sandoval, por los delitos que se puedan configurar después de que recibió un millón de pesos por la emisión de un dictamen.

La querella será adicional a la que pueda presentar el propio Congreso local, así lo confirmó el diputado Amado Cruz Malpica quien señaló que el resto de sus compañeros no han recibido propuestas económicas para validar acuerdos en el pleno.

Reconoció que es un rumor de “radio pasillo” que en otras Cámaras se les ofrecía dinero para sacar acuerdos por mayoría calificada, pero a la fecha no los han involucrado en ese tipo de negociación.

La primera en hablar del tema fue la diputada Daniela Griego Ceballos quien aseguró que la denuncia es por los delitos que resulten; sin embargo reconoció que podría ser por abuso de autoridad y soborno.

Aseguró que la aparición del tercer video quedo claro que la legisladora incurrió en actos fuera de la ley y por eso se insistió en separarla de la fracción parlamentaria.

Al fijar su postura el diputado local Roberto Zenyazen Escobar calificó como una traición a los ideales de su partido y su proyecto de nación por el hecho de que Eva Cadena aceptó dinero para emitir algún dictamen.

Por su parte la diputada Rocío Pérez, quien asumió la presidencia de la comisión de Medio Ambiente, explicó que a la fecha no conoce cuál fue el dictamen por el que cobró más de un millón de pesos.

Concluyó que apenas concluyó la entrega recepción de los dictámenes que estaban en la Comisión y tendrán que revisar los acuerdos que se emitieron.

Amado Cruz Malpica mete las manos al fuego por sus homólogos

El coordinador de bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, Amado Cruz Malpica, aseguró que mete las manos al fuego por sus compañeros de fracción.

En conferencia de prensa, después de presentar la denuncia contra la diputada Eva Cadena, expuso que en su momento su ex compañera de bancada contaba con su confianza, que fue defraudada con la publicación de tres videos donde toma dinero. Explicó que a la fecha no se sabe si ya remitió un nuevo oficio para solicitar licencia y recordó que ayer no acudió a la sesión local.

El coordinador de los legisladores de Morena evitó opinar sobre la posibilidad de que la diputada haya evadido la justicia ante el anuncio de nuevas denuncias en su contra, y la existencia de una más por delitos electorales.