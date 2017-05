Netflix anuncia serie sobre el sol

Connect on Linked in

Ciudad de México

Representantes de Luis Miguel y su ex mánager, quien lo acusa de incumplimiento de contrato, sostienen pláticas para evitar que el cantante acuda el próximo jueves 11 de mayo a una audiencia en la Corte de Los Ángeles.

Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, dijo este jueves que su cliente tiene toda la intención de resolver los problemas que enfrenta.

Consideró que el intérprete de “La incondicional” llegó a esta instancia por estar mal asesorado.

“Por abogados y mucha gente que le falló”.

Heredia fue defensor de Antonio Zúñiga, joven acusado de asesinato y cuyo caso se vio reflejado en el documental “Presunto culpable”.

Anuncian serie.

Netflix lanzó este jueves el promocional donde aparece Luis Miguel hablando de una serie en la cual contará su historia.

Vestido de traje y camisa blanca, afirma en el teaser que muchas personas han hablado de su vida y que ahora es momento de que él cuente su verdad.

Carla González, directora de la compañía Gato Grande, que comparte la producción de la serie con MGM, dice que la situación legal del artista no ha complicado la producción, pero todavía no empiezan.

El cantante no actuará en la serie sino que se buscarán actores que lo interpreten en sus diferentes etapas. Gato Grande es una empresa creada por Miguel Alemán Magnani, amigo de Luismi; Antonio Cué Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.

La serie verá la luz internacional también a través de Telemundo, cadena hispana que introdujo las biografías musicales “Celia” y “Hasta que te conocí”, sobre los cantantes Celia Cruz y Juan Gabriel.

Luis Miguel es captado manejando su Rolls Royce

El cantante mexicano Luis Miguel fue visto el jueves en Los Ángeles, California, conduciendo el famoso Rolls Royce valorado en más de 300 mil dólares, sobre el cual existe una orden de embargo y del cual dijo ante un tribunal que desconocía su paradero.

En imágenes de un “paparazzi” mostradas este viernes por la cadena Telemundo, se observa al cantante, llegando a un hotel vestido con bermuda beige, camisa negra y lentes oscuros.

Más tarde, el intérprete sale del hotel manejando el auto de color negro modelo 2013, algo que se puede comprobar cuando se detiene y baja la ventanilla para saludar al “paparazzi” para luego continuar su camino.

El martes pasado, el cantante se entregó a la justicia, fue arrestado y liberado tras pagar una fianza en un tribunal de Los Ángeles, en un caso que involucra una disputa con su exmanager William Brockhaus, quien lo demandó por una cuota no pagada de un millón de dólares.

Luis Miguel fue acusado de desacato por no presentarse a las audiencias programadas y se le ordenó pagarle a Brockhaus.

El automóvil en cuestión fue uno de los elementos que los abogados del demandante buscaban como compensación.

Según algunos medios de prensa, cuando la jueza que lleva el caso le preguntó a Luis Miguel sobre el auto, éste para sorpresa de muchos dijo desconocer el paradero del vehículo.