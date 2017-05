Diputados piden la renuncia del Fiscal

Redacción AZ

La diputada local del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, adelantó que se pedirá la renuncia del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, luego de que los calificó de corruptos.

Afirmó que la aseveración del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) representa una difamación para los legisladores locales, hecho que recriminó, luego de que ellos votaron para que hoy tenga ese nombramiento.

“Es lamentable que un funcionario de jerarquía menor esté haciendo semejantes afirmaciones, porque no son declaraciones, son afirmaciones, y esto conlleva a la denostación y difamación a cada uno de los miembros de este cuerpo colegiado”.

La perredista lo retó a presentar pruebas que acrediten que legisladores son corruptos, pues no puede generalizar el calificativo para los 50 diputados sin tener documentación que así lo confirme.

Hay que recordar que este martes el titular del órgano descentralizado aseguró que los legisladores son unos corruptos y le den vergüenza, luego de que se negaron a validar el desafuero del alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León.

Ese hecho generó malestar entre los legisladores que le recomendaron renunciar, pues ellos le dieron el nombramiento lo que lo hace parte de la corrupción.

A pesar de que el Fiscal ofreció una disculpas, tras asegurar que el no emitió el calificativo y que sus declaraciones se distorsionaron, este jueves la diputada coincidió con su compañero de bancada que pidió su renuncia al cargo.

“Este irresponsable funcionario debe dejar el cargo, y lo debe dejar porque finalmente no tiene estatus con relación al respeto que debe existir y a la institucionalidad de cada uno de los entes de gobierno y de representación que hay en Veracruz”.

No todos somos iguales, responde Zambrano

El diputado federal perredista Jesús Zambrano Grijalva exigió que “no les carguen culpas ajenas” y criticó que el fiscal general Jorge Winckler Ortiz haya llamado “corruptos” a los diputados federales.

“Que no nos echen culpas que no nos corresponden porque no todos somos iguales (…) el fiscal debe tener mucho más cuidado con la manera en que hace sus declaraciones”.

Luego de las declaraciones del fiscal, aseguró que no tiene porqué generalizar si comentario, pues recordó que los panistas y perredistas estuvieron a favor del desafuero del diputado federal Tarek Abdalá Saad y que fueron únicamente los priistas los que se negaron.

“No comparto esa generalización del fiscal, lamentable y desafortunada la declaración porque nosotros junto con el PAN en la Cámara de Diputados tenemos cada uno un integrante en la Comisión Instructora y los otros dos del PRI. Nosotros estuvimos a favor hemos seguido denunciando que es una clara demostración del PRI y Peña Nieto que no quieren combatir la corrupción o la impunidad”.

Piden al Fiscal no más confrontaciones

En una carta, diputados de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, reprobaron las declaraciones del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, que llamó “bola de corruptos” a los legisladores por no aprobar un desafuero.

En la misiva, hicieron un llamado a la mesura y al respeto, pues Veracruz merece instituciones sólidas que den certeza a la ciudadanía: “Invitamos al Fiscal General a que sume y no reste posibilidades desde la alta responsabilidad que le fue encomendada”.

“Reprobamos las expresiones vertidas por el Fiscal General, a quien dimos nuestro voto de confianza para que desde sus responsabilidades acate y cumpla las leyes que marcan sus atribuciones frente a dicho organismo que también goza de autonomía”, señalan.