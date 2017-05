No le pediré permiso el gobernador para ganar : nahle

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

“Veracruz será la joya de La Corona y no pediremos permiso al gobernador para ganar”, advirtió la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados federal, Rocío Nahle García.

Hoy por hoy, las encuestas favorecen a Morena y su candidato en el puerto de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, “un empresario veracruzano integro”, subrayó Nahle García.

“Morena está muy orgulloso de nuestro abanderado que tenemos en el puerto, un candidato echado para adelante , que está caminando puerta por puerta, cada casa entregando las propuestas de lo que hoy es el proyecto viable y alternativo en México que es MORENA”, enfatizó.

Exsome Zapata fue invitado a participar en la pluralidad de los estatutos de Morena y la apertura a la ciudadanía porque es un partido que integran los ciudadanos, reiteró.

“Morena se abre y en ese contexto se invita al empresario, se invita al señor Exsome a participar”, indicó.

Expresó que no solo hay “muchas posibilidades” de ganar Veracruz, “Morena ya ganó en Veracruz puerto”

Rocío Nahle expuso que se pretenden ganar más de 80 alcaldías en el Estado de Veracruz y entre éstas se encuentran Xalapa y Veracruz puerto.

Morena es la esperanza del verdadero cambio porque es un partido nuevo, creado por y para los ciudadanos, manifestó.

Agregó que Morena no es propiedad de nadie, es un instrumento para que el pueblo pueda ejercer su derecho.

“Morena es un partido nuevo, al servicio del pueblo para la transformación del país, Morena no es de López Obrador ni es mío ni es de Ernestina, es un instrumento político que se abre para todos los ciudadanos no es de que es propiedad de alguien”, expresó.

Expuso que Morena acompaña en este proyecto a Ricardo Exsome Zapata como al resto de los candidatos que están contendiendo por las 212 alcaldías en el Estado de Veracruz.

“Ese es nuestro objetivo estar aquí todo nuestro apoyo toda nuestra solidaridad vamos a estar permanentemente en el Puerto de Veracruz, se tiene todas las posibilidades de ganar, todas las posibilidades de ganar”