Dale Dale – Ni con la esposa de Calderón levantan en Veracruz

Ni con la esposa de Calderón levantan en Veracruz

La visita de Margarita Zavala no fue de interés ni para los mismos panistas, que son los únicos que van a estos eventos que ya resultan trillados, pues ha venido tantas veces como ha podido, al igual que el líder panista Ricardo Anaya, con eso de que ambos andan viendo su campaña para la presidencia de México para el próximo año, aprovechan para hacerse publicidad.

Así que unos cuantos tomaron cafecito en La Parroquia con la Zavala de Calderón, pero después fueron al Club de Leones donde sólo madrugaron los que andan en búsqueda de una chambita, van a hacer bulto en una campaña que ha sido de poco caminar, cosa que era de la que tanto presumían los panistas de antaño, porque ahora ya no son panistas los candidatos, ni los que mandan en el PAN, desde que los ex priistas llegaron para desplazarlos.

No invitaron a la candidata de la burla alvaradeña

Eso sí, a los que no invitaron a la reunión de la Zavala fue a los candidatos vecinos, ni de Medellín, de Boca del Río y menos de Alvarado, ni porque es mujer, la todavía primera dama de Alvarado, Marliz Platas, quien es el mejor ejemplo del oportunismo político y del cambio instantáneo de “chaqueta” y de traición a quienes pusieron a ella de regidora primero y luego apoyaron a su esposo Tavo Ruiz a la alcaldía. Como es posible que ahora el PAN-PRD lleven de candidata a una de las más recalcitrantes duartistas, que el año pasado contendió por el Verde-PRI y perdió vergonzosamente la diputación, han de creer que los alvaradeños son muy pendejos. !Qué burla!

Los apoyos externos, sólo para el Junior 2

Algo así como para que nadie le quitara reflectores al candidato Yunes Márquez, que es el que les interesa que gane y con muchos votos, quien es el hijo del gobernador que quiere imponer una dinastía política nepótica en el estado, los demás que se rasquen como puedan, parecen decirles, pero aparte de decírselos se los demuestran.

Se ve que todos quieren hacer negocios con quien llegue al poder, sean de las siglas que sean, mientras el candidato a alcalde de Veracruz por el PAN-PRD se la pasa criticando el alumbrado en la ciudad, como uno de los servicios públicos que no se dan de manera eficiente, tiene de coordinador de campaña a Pepe Medina, que es regidor en el ayuntamiento de Veracruz, aprueba todo en cabildo y tiene un negocio en sociedad con Sergio Flores, quien está de Director de Obras públicas en este ayuntamiento y de quien es gran amigo, hasta dicen que ya lo anda queriendo meter a la campaña del menor de los Yunes para seguir haciendo negocios entre sus cuates como ya lo han hecho.

La Reva funciona como “Rémora”

Los que ya no ven la suya son los mandos medios en la Fiscalía General del Estado, porque la “manda más” o al menos eso se siente, Gabriela Reva, quien es la oficial mayor panista, incrustada a Winckler por los Yunes, pues como el fiscal anda más preocupado twitteando, peleando con los diputados y contestando cartas, la otra que se siente la dueña de los dineros del organismo para hacer y deshacer a su gusto, no autoriza los recursos o se tarda tanto cuando se necesita dinero para alguna diligencia, ya sea orden de aprehensión, hacer una investigación o mandar a analizar algo, en donde los agentes de la fiscalía tengan que viajar, pues ya se pueden sentar a esperar porque el recurso para avanzar en ningún caso se les proporciona a tiempo. Dicen que más que Reva es “Rémora”.

Cuentan que la señora les dice que se aguanten una o dos semanas en lo que hay recurso, pues ella se la pasa cuidándolo o llevándoselo, eso sí, no hay chisme que pase por ahí o llegue a sus oídos que no lo pase de inmediato a alguno de los orejas, para tratar de hacerse la eficiente y poner contra la pared al Fiscal Jorge Winckler, ella dice que es protegida del góber azul y que el fiscal, que es tan chismoso, encontró competencia en su misma oficina.