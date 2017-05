“No hay nada que celebrar” el 10 de mayo: Madres de desaparecidos

Xalapa, Veracruz

El 10 de mayo, madres veracruzanas de personas desaparecidas asistirán la marcha nacional “Las Madres No Celebramos”, y de ahí partirán a Coahuila para que el día 11 de mayo den inicio a la caravana “Búsqueda en Vida” a fin de recorrer diferentes ciudades.

Con el lema “Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida” las progenitoras de personas desaparecidas marcharán por las calles de la Ciudad de México, a fin de recordarle a las autoridades y al pueblo mexicano que el 10 de mayo “no hay nada que celebrar”

La integrante del colectivo Familias Desaparecidos y el movimiento Nuestros desaparecidos en México, Araceli Salcedo Jiménez, informó que tan solo la semana pasada, ocho familias más de la zona Córdoba -Orizaba los buscaron para solicitarles asesoría legal porque sus familiares desaparecieron.

De estas ocho familias, dos “se animaron” a interponer la denuncia legal ante la Fiscalía General del Estado y el resto se negó por miedo a represalias.

Expresó que en esa marcha las madres de personas desaparecidas expresa “el dolor, la impotencia y el coraje de que han buscado tanto y tanto y no encontramos a nuestros hijos, hijas, es como si no estuviéramos haciendo nada”.

El propósito de la Caravana es visitar las carceles y los centros de rehabilitación para personas con algún tipo de Adicciones, llevar las fotografías de sus hijos e hijas y preguntar si alguien los ha visto.

En cuanto a las madres del estado de Veracruz, dijo que aún cuando vayan a la caravana nacional otro grupo de mujeres estará pendiente de que al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y el ex secretario de Seguridad Publica, Arturo Bermúdez Zurita, se les castigue por todas las desapariciones que hubo en su sexenio 2010- 2016.

“Porque no puede quedar impune tanto delito que cometieron, lo hemos gritado y exclamado que ellos son culpables y exigimos justicia” dijo Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí desaparecida el 7 de septiembre de 2012 a los 21 años en Orizaba.

Tomas de ADN

Informó que la Policía Federal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes de Colectivos de búsqueda harán toma de ADN en las cabeceras municipales de Córdoba, Orizaba, Puerto de Veracruz, Tantoyuca y Coatzacoalcos.

Las pruebas se realizarán a partir de este lunes 8 de mayo al viernes 12 del mismo mes, con horario de 09:00 a 17:00 horas.

“No hace falta que hayan puesto denuncia legal, solo les pedimos que todos aquellos que hayan perdido un hermano, una hija, no dejen de buscar, vayan, porque en casa sabrán que esa persona está desaparecida, pero para el mundo esa persona no es nada, solamente los tienen a ellos, a sus familiares para estarlos buscando” finalizó Araceli Salcedo.