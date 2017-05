Asuntos Públicos – Se le rebelan a Yunes diputados del PRD (pero sólo son 5)

Eduardo Coronel Chiu

Se le rebelan a Yunes diputados del PRD (pero sólo son 5)

No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de que el diputado local del PRD, Sergio Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda del Estado, tiene un fuerte conflicto con el gobernador Miguel Ángel Yunes, sus actos de presión y mensajes cifrados en sus posicionamientos legislativos así lo indican; muy diferente de la actitud dócil y comedida que mantuvo al inicio de la legislatura hacia su entonces jefe el gobernador Yunes.

En esta toma de distancia y presión de Sergio Rodríguez se observa que en ciertos temas participa de su lado la coordinadora de la fracción del PRD, Yazmín Copete Zapot.

Recientemente, a partir de que trascendió le habían reabierto una denuncia por robo de autos, Sergio Rodríguez endureció sus posiciones y ahora trae en agenda varias pullas para Yunes en áreas sensibles para él, pero desafortunadamente Sergio y la bancada del PRD, si se animaran a respaldarlo, no tienen en suficiente peso político para mover una decisión colegiada del Congreso. Sólo son 5 los diputados integrantes del grupo legislativo del PRD en el congreso local.

Es muy claro el malestar de Sergio Rodríguez en su arrojo como presidente de la Comisión de Hacienda del Estado al exigirle directamente al gobernador Yunes que cumpla con los ajustes previstos en los transitorios del decreto del Congreso, pese a que su comisión carece de atribuciones para emplazar al titular de otro poder del estado, en todo caso tendría que ser el Congreso, no la comisión de Sergio.

También le reclama al gobernador Yunes que no haya rendido el informe que le requirieron del programa de desarrollo social “Veracruz comienza contigo”.

La cabeza de Winckler

Pero su último show, que no se cree vaya a estar mucho en cartelera, es el de hoy, su promoción para que el congreso destituya a Jorge Winkler como fiscal general del estado, un tema en que tendría el apoyo de su bancada legislativa, es decir, de 5 diputados en total. Su problema es que para destituir al fiscal se requiere más que esos 5 votos, se necesitan al menos 34 votos para iniciar un procedimiento y no se ve de dónde los vaya a sacar Sergio, por más que en el medio público haya antipatía por Winckler y recientemente éste haya desbarrado en su declaración de tildar de bola de corruptos a los diputados que no aprobaron sus solicitudes de desafuero.

Si bien las expresiones de Winckler provocaron el rechazo de todas las bancadas legislativas, la decisión política de removerlo es de otro nivel, lejos de los deseos de Sergio y su capacidad de maniobra en los poderes del estado.

Mientras Winckler esté protegido por su patrón Yunes –es su administrador del poder punitivo y persecutorio, y ya vio que así es, cuando hasta molesto respondió que su fiscal ya se había disculpado con los diputados–, el asunto de Sergio Rodríguez no deja de ser más que mensajes de presión o de plano rotunda ingenuidad. Si Yunes mantiene el control sobre los 17 integrantes del grupo legislativo del PAN, el resto de las bancadas, en una hipótesis de adhesión a Sergio, no podrán alcanzar los votos, 34 de 50 para iniciar la acción. Además no se ve a los del PRI en esa apuesta, a los de Morena o el grupo Unidos por Veracruz.

Menos se considera viable la remoción si se verifican los requisitos legales para hacerlo. La Constitución Política del Estado remite a la Ley y ésta a la Constitución, de tal forma que en el regreso sólo queda, para separarlo del cargo, el Juicio político o la Declaración de procedencia, ambos procedimientos todavía más improbables que la sola votación de mayoría calificada. El primero involucra al Poder Legislativo como instancia de acusación y al pleno del Tribunal Superior de Justicia como instancia de sentencia, el otro requiere una solicitud de ministerio público, como no se va a acusar a sí mismo, tendría que ser la PGR, que no tiene nada en puerta.

Se ve que no les cumplieron .Si el discurso político es acción, Sergio Rodríguez y el PRD, antes aliados de Yunes, con su nueva posición le están pidiendo su “tajada del poder”.

Mientras lo sostenga Yunes, plantearse la destitución de Winckler como fiscal –aparte del tema mediático– es una vacilada política, mientras lo sostenga Yunes.

Campañas electorales, un mundo aparte

Al cumplir la primera semana, no prenden aún las campañas electorales para la renovación de ayuntamientos en el estado. En la marginalidad con que se desarrollan, parecen ocurrir en un mundo distinto al que viven los ciudadanos comunes, son un circo en otra pista. El espectáculo o montaje de la política con sus candidatos y mensajes, promesas de campaña, seguidores y clientela población cautiva o acarreada, porras y promocionales, está en otra parte, en su propia dimensión desconocida (Twilight Zone).

En sus arranques ya consumieron una cuarta parte del periodo; cubrieron si acaso el lanzamiento como fugaces fuegos artificiales, hicieron algo de ruido en su aparición, unos cuantos los acompañaron y rápido se disipó su efecto.

No faltaron en la primera semana los decorados de costumbre; los invitados especiales a los actos de culto partidista celebrados en el espejo del cuento de hadas, Dime quién es el mejor candidato y quién va a ganar las elecciones. Salieron a escena con los candidatos y en ocasiones para robarles cámara las supuestas estrellas de la clase política de las marcas que compiten; un recurso trillado aunque sea muy dudosa la aportación de prestigio y votos que pudieran aportar a los candidatos. El principito Fernando Yunes que es candidato del PAN-PRD por Veracruz trajo al dirigente nacional del PAN, El Cerillo Ricardo Anaya y Margarita Zavala, aspirante a la reelección de Felipe Calderón, cada quien en roles promocionales propios; el empresario Ricardo Exsome, de Morena, candidato para Veracruz recibió a la esposa de López Obrador, AMLO se dosificó en Veracruz, envió a su delegada consorte –estaba muy fresco el escándalo de Eva La Recaudadora, lodo favorito de sus adversarios en esta campaña electoral. Vendrá esta semana de jueves a domingo y seguramente atraerá el golpeteo, es el enemigo a vencer.

Candidatos y partidos tendrán que hacer más en los pocos días que faltan para interesar a la población y motivarla a votar. Es muy pobre la difusión de propuestas, cuando las hay, y se limitan a vagas promesas. Fuera del mundo del espectáculo político el hastío, la desconfianza en la política y los políticos, la apatía.