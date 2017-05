Dale Dale – Dan güeva las campañas

Dan güeva las campañas

El ambiente está tan desencantado que no parece que se aproximen elecciones a menos de un mes, ante el desánimo que han generado los mismos políticos, los malos gobiernos que ha habido, al grado que aún con la detención del ex gobernador del estado, Javier Duarte, ante la nada fructífera gestión del actual gobierno panista, se percibe que la gente ya no tengan esperanza en que van a mejorar las cosas, al menos no ahora, sólo los que agarraron trabajo o están esperando que gane su candidato para un “hueso” es que acompañan en recorridos, dicen que cuidarán las casillas y hasta llevan la matraca, fuera de ahí ya ni las puertas de sus casas quieren abrir a los promotores de los distintos candidatos.

Sufren candidatos panistas de Veracruz y Boca de guaruritis

Luego del problema que supuestamente tuviera en un recorrido el candidato del PAN a alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, quien acude a todos lados incluidos los recorridos buscando a los votantes, rodeado de guaruras cuidándolo y acompañándolo, los cuales van armados, aunque aseguró que NO trae guaruras porque no es funcionario público, pero siempre ha traído, durante y después de los dos cargos que ha ocupado. Lo cierto es que ni siendo funcionario, diputado local o senador les asignan guardaespaldas, a lo más que llegan es a un chófer, los presidentes de comisión en el Poder Legislativo, pero como ahí todos se despachan a su antojo con la seguridad, todos traen asesores, secretarios, subsecretarios, directores y amigos de ellos, hasta los que ya no están en algún cargo público, su familia sigue gozando de ese beneficio de seguridad y choferes que son gratis, porque los pagamos todos los veracruzanos.

Claro que eso sí, se lo comparten a Morelli, su candidato a alcalde en Boca del Río, ya que afuera de su casa ubicada en el fraccionamiento Costa de Oro ha aumentado la vigilancia que ya traía con cargo al ayuntamiento de Boca del Río desde que fue diputado federal, ahora trae más guaruras y más camionetas, cuando gane, necesitará una casa junto a la suya para los que lo cuidarán.

Fracasó la seguridad municipal de Boca

Ahora los Yunes panistas prefieren controlar desde gobierno del estado a tránsito de los municipios, será por esto que ya en el municipio de Boca del Río el junior se los devolvió, para que su papá lo maneje desde Xalapa, creen que es lo que les conviene, pues con el levantón del general Cordero Luqueño, director de Tránsito y Seguridad de Boca, quien renunció después del susto que tuvo hace unos días cuando lo “levantaron”, prefirieron que ya no dependa del municipio tránsito y seguridad, no vaya a ser que les den un nuevo susto. Pero la ciudadanía no gana nada, pues seguridad pública estatal está igual o peor que como estaba la municipal.

Winckler en la tablita

El que nuevamente pone en riesgo su cargo público es el fiscal del estado, Jorge Winckler, al grado que se quedó mudo, ya no escribe nada en sus redes sociales, que no se preocupe, ya le va a quedar todo el tiempo del mundo para escribir todas las tonterías y ocurrencias que tenga, pues tendrá que volver al despacho de donde salió, siquiera que no lo desmontó, que le van diciendo que se va, el calambre se lo dio su propio patrón, pues ya parece que no soporta su jefe tantas tonterías en tan poco tiempo que lleva al frente de la Fiscalía, arrepentido de Winckler, de haberle puesto en tan importante responsabilidad, porque para ineficientes ya tiene casi todo el gabinete, pero no se jactan en redes todo el día generando problemas, hasta con los diputados locales que tanto los necesita tener de su lado para gobernar, ni su “amiga”, la homicida Josefina Gamboa, ha salido a defender a su abogado y amigo, ya estando en la curul hasta se olvidó de que fue él quien la ayudó para salir de lío gordísimo de atropellar y matar a un joven en el Bulevar Miguel Alemán de Boca.