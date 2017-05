Denuncia Morena a Fernando Yunes y Kuri por incumplir requisitos

Carlos Alvarado

El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer que se presentaron una denuncia en contra de Fernando Yunes Márquez y Fidel Kuri por presuntamente no cumplir con los requisitos de legibilidad.

En este sentido afirmó que la denuncia se presentó ante el consejo general del OPLE, en donde solicitan que “los candidatos den a conocer el tiempo que tienen de residencia en el distrito de Veracruz, ya que no cumplen con lo que marca la ley electoral de tres años de residencia en un distrito para competir como candidato”.

Añadió que “las impugnaciones con contra los candidatos de Veracruz puerto, tanto del PRI, como del PAN porque ambos no tienen la residencia legal, no son nativos del puerto de Veracruz,

“hay que aclararle al hijo de Yunes que el Estero, la casa que ni Obama tiene no está en Veracruz, pertenece a Boca del Río, además está de licencia como senador, y en el caso de Fidel Kuri es de Orizaba, tampoco cumple con los requisitos, es además diputado federal por el distrito de Orizaba, y evidentemente estamos seguros que las constancias de residencias de estos candidatos son apócrifas”, dijo.

Por lo que señaló que “Fernando no puede ampararse en los pantalones del padre y decir que papi me resuelva los problemas, ya que quiere convertir a sus hijos de gobernador”.

Finalmente señaló que la denuncia se presentó este fin de semana en el consejo general del OPLE y “ahora esperamos que el OPLE pida a los candidatos que muestren su documentación y de no ser legal su inscripción, esperamos que les quiten las candidaturas”.