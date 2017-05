No necesito escoltas ni tengo miedo: Exsome

Redacción AZ

Aunque la inseguridad en el estado de Veracruz es terrible, y en el puerto no es la excepción, pues la principal demanda ciudadana es que se erradique la violencia y vuelva la seguridad que prevalecía hace unos años, soy un ciudadano y un candidato que puede andar sin temor en las calles, no debo nada, tengo un patrimonio y nunca he defraudado a nadie, advirtió el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal del Puerto de Veracruz Ricardo Exsome Zapata.

“No tengo de que andarme cuidando no le tengo miedo a nada… por eso ando sin guaruras y sin nadie que me cuide”, sentenció.

No obstante, antes que candidato o empresario, es un ciudadano que busca el bien de los veracruzanos que en cada recorrido por las colonias porteñas le demandan la seguridad para sus hijos y familias que los gobiernos estatales priistas y hoy del Partido Acción Nacional y PRD les han robado, subrayó.

Cada dos años, a consulta pública desempeño de gobierno municipal

En otro tema, Ricardo Exsome Zapata aseguró que una de sus principales propuestas es que cada dos años someterá la administración municipal a consulta pública para medir la aceptación y aprobación de su desempeño como primera autoridad de los jarochos.

De salir reprobado por la ciudadanía, renunciará y volverá a su vida y actividades privadas.

“Estamos dispuestos cada año a una consulta popular y si nuestro trabajo no es del agrado de la gente renunciamos”, subrayó.

Recordó que los veracruzanos saben que sí es oriundo del Puerto de Veracruz, así como el origen de su patrimonio, su actividad y su familia.

“Yo no estoy queriendo entrar ahí por un hueso y aferrándome al hueso, vengo a servirle a los veracruzanos, vengo a resolver los problemas, los problemas que me aquejan a mí igual que ustedes y eso es lo que quiero”, puntualizó.

Ricardo Exsome Zapata indicó que el proyecto de municipio que tiene planeado es impulsar al Puerto de Veracruz en todas las esferas y niveles, atraer inversión y desarrollo para todos los ciudadanos.

Dijo que no se trata de inventar Veracruz sino de crear un proyecto al que se le pueda dar continuidad sin distingos partidistas.

Ricardo Exsome Zapata recorrió la mañana de este lunes las colonias Lorenzo Barcelata y Artículo 123 del Puerto de Veracruz.