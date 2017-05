Se fractura relación del PRD con Yunes Linares

Redacción AZ

El diputado local del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, adelantó que este martes se formalizará ante el Pleno la petición para separar del cargo al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, luego de que los llamó “corruptos”.

En entrevista al concluir un acto cívico en el Congreso local, aseguró que revisan la ley para determinar la manera de revocar el nombramiento que le otorgaron el pasado 30 de diciembre del 2016.

El perredista descartó que la petición pueda generar alguna diferencia con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, o la fracción de PAN, que lo propusieron para ocupar la fiscalía por los siguientes nueve años.

Hay que recordar que la Fiscalía es un Órgano Autónomo, por lo que la titularidad de Jorge Winckler Ortiz, ya no depende del respaldo del Ejecutivo y puede ser removido por la Cámara.

El Congreso del Estado exigirá al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jorge Winckler Ortiz, que en el marco del 10 de mayo explique a las madres de personas desaparecidas en Veracruz, cómo se va a resolver esta problemática, pues ya no se pueden seguir escudando en que no hay recursos para la localización, así lo dio a conocer la coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

En entrevista señaló “Que les explique a las madres de qué manera va a menguar la angustia de no saber con precisión ya qué pasó con sus hijos, con quienes están desparecidos, porque no hay que olvidar que éste es un tema que sigue presente, que está latente, que no ha habido resultados”.

Dijo que si lo que busca es dar una nota con sus declaraciones, lo que debe hacer es informar el paradero de las miles de personas desaparecidas y ayudar a las madres que están buscando a sus hijos desde hace años, pues el problema está lejos de resolverse.

Yunes tiene hasta el 17 de mayo para ajustar el presupuesto 2017

La Comisión de Hacienda del Estado ya remitió al titular del Poder Ejecutivo la solicitud formal para que ajuste el presupuesto del presente ejercicio Fiscal, ya que tiene hasta el 17 de mayo para dar una respuesta a la petición de los diputados.

Si no lo hace, aclaró el perredista, el Ejecutivo incurriría en un desacato a la ley toda vez que la obligación de ajustar el gasto se plasmó en el artículo 5 transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado.

Comentó que ya llegó el primer informe trimestral de la actual administración y van a ser muy cuidadosos en su revisión, pues con el déficit financiero y la falta de ajustes al gasto existe el riesgo que siga prendida la licuadora, afirmó el diputado local Sergio Rodríguez Cortés.

Recordó que la titular de Finanzas entregó un documento con algunos ajustes, pero este no se ha formalizado de parte del Gobernador, lo que implica que no se ha ajustado el gasto al Plan Veracruzano de Desarrollo y eso va a generar problemas para justiciar acciones y programas de gobierno.