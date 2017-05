Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz, a la cabeza en accidentes viales

Redacción AZ

Xalapa, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz son los municipios con mayor incidencia de accidentes viales, informó Rubén Ricaño Escobar, secretario del Centro Municipalista para el Desarrollo.

En conferencia de prensa, comentó que estos datos estadísticos pueden tener un error número, ya que no todos los accidentes viales se registran en un tabulador donde se anotan causas y lesiones de estos.

“Al año en Veracruz hay once mil accidentes viales, registrados, puede haber más, no sabemos porque los registros a veces no son muy confiables. Las ciudades con mayor incidencia de accidentes en el estado de Veracruz; es el puerto, Xalapa y Coatzacoalcos. Es decir, Xalapa registra altos índices de accidentes viales, hablamos de 4 mil accidentes al año”.

El entrevistado señaló que en estos días se llevará a cabo la cuarta semana por la seguridad vial, misma que es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Del 8 al 14 de mayo, vamos a impulsar y a invitar a todos nuestros conocidos, a la sociedad, a las organizaciones de taxistas, del transporte urbano y a las autoridades viales a que se sumen a la campaña para reducir la velocidad que este año tiene el lema de salvemos sus vidas”.

En otro tema, criticó la vialidad recién remodelada en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, donde la calle Zamora esquina con Primo Verdad, se redujo de dos carriles a uno y entorpeció un poco más la arteria concurrente a transporte público y particular en horas pico.

“No puedes reducir vialidades en Xalapa si antes no resuelves de fondo el transporte público, por lo tanto, reducir carriles como lo que acaban de hacer acá en el centro, me hice 15 minutos más porque tienes que ceder el paso, es una barrera urbana. De por si la vialidad es difícil y ahora hay que sortear una barrera urbana que se puso de manera muy torpe”.