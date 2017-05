Asuntos Públicos – Endeudan alcaldes antes de salir

Eduardo Coronel Chiu

Endeudan alcaldes antes de salir

Un grupo de los alcaldes más vivales que están por dejar el cargo, de varios partidos políticos, aunque predominan PAN y PRD, hacen roncha con los diputados locales para agenciarse créditos de salida al año de Hidalgo.

Sólo 12 ayuntamientos –una mínima parte, 200 no entraron en la ganga– solicitaron y recibieron autorización para contratar deuda pública de salida hasta por 347 millones de pesos; pero la vara no es la misma, hay estratos.

El más voraz de todos es el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN, quien le pegará a la piñata de la deuda pública con 100 millones de pesos. El hijo del gobernador Yunes Linares podrá ejercer ese monto supuestamente para hacer obra… que algo sobra, este año y que el de atrás pague durante los próximos 10 años. Seguro quiere hacer su cochinito para su “campaña”, pues como se sabe, para los de su casta es el “Delfín” del monarca… que puede ser el del fin.

Otro de los aliados del grupo dominante del PAN, el presidente municipal de Tantoyuca, Jesús Guzmán Avilés, hermano de Joaquín, el titular de la Sedarpa y de la senadora María del Rosario de los mismos apellidos, tomará 65 millones de pesos para su cierre.

Le comparten al PRD; el Ayuntamiento de Pueblo Viejo alcanzó autorización para dejar deuda por 48 millones de pesos, y también le tocó al PRI en Tuxpan, su ayuntamiento, contratará 30 millones de pesos. Este último caso, llama la atención debido a los pasivos con que ya cuenta, tras el paso devastador y rapaz del Cisne Colorado Alberto Silva, que ascienden a casi 300 millones de pesos, aparte de los 30 que ahora le dejarán colgados a las siguientes administraciones. Alcanza reparto, del PRI, Nanchital con 32 millones de pesos y Playa Vicente con 20 millones; los demás son montos menores.

Burlan la disciplina financiera

Aunque estrictamente no hay una violación legal por contratar deuda pública antes de concluir una administración, sí contraviene el objeto de la disciplina financiera de reducir las cargas de pasivos que transmiten los gobiernos salientes. Precisamente hay restricciones expresas para los créditos de corto plazo para liquidez, obligando a que las administraciones los paguen antes de su salida, con la prohibición de contratar nuevas obligaciones en los últimos tres meses. Pero los ganones aprovechan la porosidad de la ley, y meten la deuda a 10 años.

Tratan de justificarse, entre ellos el junior Yunes, con que los créditos van a resarcir los adeudos que les dejó Duarte de los fondos federales que no entregó a los Ayuntamientos, que los usarán para terminar sus obras. Lo raro es que de los 212 a los que les quedaron a deber, sólo 12 recurrirán al endeudamiento de la hacienda municipal, y Miguelito (como el ratón) va por 100 millones de pesos en la retirada.

Por cierto, sólo la bancada de Morena votó en contra de autorizar la deuda municipal del año de Hidalgo.

Bloque de diputados contra el gobernador Yunes y su Fiscal Winckler

Pese al atractivo como escándalo en medios de la petición de juicio político en contra de Jorge Winckler y destituirlo como Fiscal General del Estado, presentada ayer en la sesión de Congreso como punto de acuerdo por el diputado Sergio Rodríguez, del PRD, a la que se sumaron diputados de otras bancadas, el PRI y el grupo Unidos por Veracruz, el tema no es tan simple, aunque se reduce a la aritmética.

Para no ser sorprendido con escenarios políticos improbables, hay que tener en cuenta para empezar el cálculo y cómputo de los votos de los diputados. La declaratoria en el Congreso requiere de 34 votos de 50, que son en total los diputados, y el bloque que ayer se mostró unido en esa causa sólo llega a 31 votos, les faltan 3 votos, así que mientras no los tengan no se puede considerar viable que avance en la etapa del Congreso, aparte el segundo tiempo del juicio en que interviene el pleno del Tribunal Superior de Justicia (otra barrera, pues lo controla el gobernador Yunes). Para no perder el tiempo en especulaciones.

El PAN mantiene el apoyo, hasta en tanto su jefe el gobernador no les de otra instrucción, con todo y la reprobación de la que también participan a la lengua irrefrenable del fiscal. La bancada de Yunes es de 18 diputados, ya incluido José Luis Enríquez Ambell, sin contar al desertor de Morena que es “independiente”. Y mientras Wincker tenga ese blindaje no pasará a más; será vapuleado en los medios, pero hasta ahí.

Realineación de fuerzas

De lo que no hay duda es que se ha vuelto a tensar la relación entre el gobernador Yunes con los diputados locales, y que el PRD, su aliado en la coalición, ya se le salió del huacal, que tampoco tiene al grupo Unidos por Veracruz ni al PRI, que ayer se mostró “muy aguerrido”, como si fuesen oposición. Morena ha sido su oposición desde el inicio. Sólo le queda a Yunes el PAN.

Con esta nueva alineación de las fuerzas, si bien su gobierno está pertrechado para resistir las decisiones que requieren de mayoría calificada, las dos terceras partes, en las que sólo necesitan la mitad más uno de los votos –mayoría absoluta– estaría derrotado. Se van a trabar en el Congreso. Tendrán que negociar por evento.