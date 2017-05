Dale Dale – No piden PAN, piden ca$$$h

No piden PAN, piden ca$$$h

Todos tratan de presionar al Ejecutivo estatal, es decir al gobernador panista, hasta los diputados locales de su mismo partido, el asunto es por falta de dinero, no les alcanza a todos, y para ver qué cae y no es para menos con esta austeridad que hay, ya que son un minigobierno y una legislatura de tan sólo dos años y de los cuales ya llevan un cuarto de lo que estarán en funciones. Así que todos quieren ver la manera de llevarse un extra, éste es el panorama que se ve a diario, para muestra Mariana Dunyaska, que le tira su crítica a su jefe el gobernador, “que no deje obras inconclusas” y Sergio Rodríguez, coordinador de la servidumbre legislativa perredista, quien ya actúa en abierta rebeldía, que ya se siguió de largo con el querer correr al fiscal del estado, Jorge Winckler. Y todo porque no reciben lo que e$$$peraban.

Por un pelo se salvó Winckler

La corrida del Fiscal se queda en la congeladora, por ahora seguirá en el cargo de fiscal el tuitero Jorge Winckler, así que no tendrá que desocupar su lujosa casa del Club de Golf, de Xalapa, cambiar de escuela a sus hijos y pasar por la penosa situación de ser corrido, acabar como el fiscal más breve de Veracruz, pero se ve que ya le jalaron la correa y anda calmadito, al menos por un rato dejará de escribir sus memes y tonteras para publicar en las redes sociales, de lo que se ve enviciado y que no le basta con escribir en sus cuentas, sino que manda a sus empleados a que las repliquen, para que más gente observe en que pierde el tiempo.

Si eres víctima de un delito, también serás víctima de la Fiscalía

Pero eso sí, si alguien tiene la mala suerte de ser víctima de un delito, lo cual cada día es más común y se ocupa de interponer una denuncia, pasa con seguridad por un verdadero calvario, ya que las fiscalías regionales casi no tienen personal que atienda las denuncias y menos que las investiguen. Recientemente se ha desatado una ola de robos nocturnos a casas y negocios en la conturbación de Veracruz-Boca.

A una de las víctimas de los ladrones se le ocurrió presentar su denuncia en búsqueda de justicia y de tratar de recuperar lo que le robaron, fue a presentar su denuncia, después de una larga espera de varias horas en la agencia ministerial para que se iniciara la investigación indispensable para buscar a los ladrones, lo mandaron a que el denunciante, es decir la víctima, llevará personalmente una copia de su denuncia a la Policía Ministerial, en la oficina de la policía le dijeron si tenía forma de apoyar la investigación, es decir dinero, si no, tendría que hacer una larga cola porque habían muchas denuncias pendientes de atender.

Pero eso fue sólo el principio, porque también tuvo el denunciante que llevar él una copia de su denuncia a servicios periciales, que está ubicada la oficina muy lejos de la Fiscalía, ahí le dieron el teléfono del perito de turno, quien después de muchos intentos le tomó su llamada, pero le dijo que él no podía atender su investigación porque lo habían llamado a Xalapa y no sabía cuando regresaría a Veracruz, pero le dio el teléfono de un ayudante para que lo atendiera, cuando por fin pudo comunicarse con el ayudante del perito, éste le preguntó que en cuanto calculaba el monto de lo que le robaron, se le hizo muy poco, le dijo que él estaba en un operativo en Cardel, pero que le daba el teléfono de sus ayudantes, es decir ayudantes del ayudante. Siguió su “viacrucis” y localizó a las ayudantes del ayudante del perito, quienes le advirtieron que ellas eran becarias y que no contaban con medio de transporte, así que él tuvo que ir por ellas y transportarlas, primero al “laboratorio de criminalística”, de ahí salieron nuevamente en el vehículo de la víctima del robo con una caja de herramientas que dijeron que era un laboratorio portátil.

Llegaron a su casa, donde se cometió el delito, ahí tomaron algunas fotos con el celular y cuando la paciente y perseverante víctima les preguntó que por qué no tomaban huellas digitales, le contestaron que la verdad no tenían los “reactivos” para hacerlo, y que ellas apenas estaban capacitándose, que ni siquiera eran empleadas de a de veras de la Fiscalía, sólo aprendices meritorias.

Este es un caso real y reciente del servicio y atención que se les da a las víctimas de delitos que presentan denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Así que, ya sea que se quede Winckler o quien sea, en ese importante cargo, que se ocupe en dar resultados y buena atención a la ciudadanía y no ande solamente en argüendes y grillas en las redes sociales.