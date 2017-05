Yunes entregó a PEÑA videos de Eva Cadena, acusa AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador dijo tener pruebas de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acudió a Los Pinos con el fin de mostrarle al Presidente Enrique Peña Nieto los videos en los que se ve a la diputada local Eva Cadena recibe dinero.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero del Grupo Imagen, advirtió: “Que me demanden para que yo presente las pruebas… que no me obliguen a eso”.

Asimismo, el dirigente nacional de Morena sostuvo que el Presidente actúa como “jefe de pandilla” y no como jefe de Estado, “se emocionó pensando que con este golpe destruimos a Andrés Manuel López Obrador”.

En este sentido, consideró que el caso de René Bejarano, cuando Carlos Ahumada le entregó dinero, es similar al de la ex candidata a Las Choapas.

Al insistirle sobre dichas pruebas, López Obrador agregó que las presentará sólo si lo demandan, “tengo que cuidar mis fuentes”.

Al preguntarle sobre si, de ser el caso, asumiría una derrota en los comicios del 4 de junio, así como en la elección presidencial de 2018, el líder de Morena respondió que “vamos a ganar, no hay más”.

“En la democracia se gana o se pierde. Le hago un llamado a Enrique Peña Nieto de que actúe como demócrata y que respete la voluntad del pueblo en las elecciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit”, manifestó.

López Obrador aseguró que la “guerra sucia” ya no funciona con el pueblo, por lo que, dijo, “somos (Morena) en ese sentido políticamente indestructibles”.