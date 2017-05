Turnan a comisiones desafueron de Eva Cadena

Connect on Linked in

La mesa directiva del Congreso del Estado turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la solicitud de Juicio de Procedencia en contra de la diputada local independiente Eva Felicitas Cadena Sandoval; solicitud entregada el jueves de la semana pasada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mientras tanto, la legisladora no se presentó a la sesión plenaria, sin embargo, de última hora envió su justificación que deberá leerse en la correspondencia, con ello, evita caer en el supuesto del artículo 27 de la Constitución Política local que determina: “cuando los diputados falten a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin permiso del presidente de la mesa directiva, se entenderá que renuncian a concurrir hasta el periodo siguiente, llamándose de inmediato a los suplentes”.

Una vez recibida la denuncia, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinarán, en el plazo de tres días siguientes:

Si el denunciado es servidor público; si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.

En ese sentido, la FGE sustenta en su solicitud de desafuero que se violan las normas establecidas por el Código Electoral vigente para el estado de Veracruz, que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no identificadas; a su vez, se violentan las reglas operativas del OPLE, que limita la recepción de aportaciones de simpatizantes individuales a 171 mil 533 pesos y se señala el no cumplimiento del procedimiento establecido para todo partido, el cual regula las reglas de recepción de aportaciones que no provengan del erario público; así como los topes de financiamientos y gastos y obliga a los receptores a expedir recibos foliados y celebrar contratos; entre otros, de lo cual da cuenta la Fiscalía Especializada.

Justificó su inasistencia

La diputada Eva Cadena Sandoval justificó su inasistencia a la segunda sesión ordinaria de este martes, bajo el argumento que está realizando labores propias de su encargo.

Durante la correspondencia se informó que la ahora diputada independiente no acudiría a la reunión de trabajo de este martes.

Con lo anterior, limita la posibilidad de acumular faltas y pueda ser sustituida por su suplente en lo que resta del periodo ordinario.