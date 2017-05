Asuntos Públicos – Ejecución militar

Eduardo Coronel Chiu

Ejecución militar

La brutalidad de la guerra está presente en los enfrentamientos de la fuerza pública del Estado contra la delincuencia organizada, como lo acaban de refrescar los videos difundidos de escenas del combate reciente en el estado de Puebla.

Uno de estos videos, tomado la noche del 3 de mayo en la población de Palmarito por cámaras de seguridad que luego fueron desmontadas, muestra sin duda escenas de guerra salvaje en México; lo más impresionante, la ejecución a bocajarro por parte de un militar a uno de los presuntos delincuentes de un tiro en la cabeza, mientras está tirado en el piso.

La violación de los derechos humanos en el combate a la delincuencia se colocó otra vez en primer plano de visibilidad, involucrando de nueva cuenta al Ejército. Así, mientras el presidente Enrique Peña Nieto acordaba con su gabinete de Seguridad, Hacienda y Energía, acciones para combatir el robo de ductos en varios estados, entre ellos Veracruz, que es de los líderes en tomas clandestinas junto con Puebla, en los medios de comunicación causó revuelo e indignación el video de la ejecución militar.

A la par de los reclamos al Estado por su incapacidad de contener la violencia delictiva, entre ésta la asociada a la ordeña de ductos de Pemex, se levanta también la exigencia al uso regulado de la fuerza pública; no se niega el derecho del estado al uso de la fuerza para mantener el orden público y la paz social, sabido que es uno de los componentes de su naturaleza –detentar el monopolio de la violencia legítima–, pero en su aplicación están obligados al respeto de los derechos humanos; no es lo mismo, ni moral ni jurídicamente, que el ejército o las policías respondan a una agresión o en el rescate de alguna víctima a que actúen sin freno y sin ley como sicarios, así se trate de presuntos delincuentes.

El Ejército, en un comunicado sobre estos hechos, se remite al ministerio público para que esclarezca la “autenticidad” del video. No hay justificación que valga; no hay estado de excepción ni suspensión de garantías y derechos humanos, el caso debe investigarse y sancionarse conforme a la ley.

Víctimas de guerra

Abre una toma panorámica de una calle semi iluminada con el alumbrado público, ahí se desarrolla rápidamente la acción. Se ve un convoy en movimiento, soldados uniformados portando armas y tiroteo, ráfagas de fuego contra un vehículo que se detiene: los militares bajan a la fuerza a tres personas, dos de ellos, después de ser golpeados en el piso salen de cuadro; otro, arrastrado, queda en la esquina tirado vuelto hacia abajo, en un instante se aprecia sólo una mano que dispara un arma de fuego sobre la cabeza del tipo en el piso; el tiro de gracia; nadie se detiene, todos se mueven hacia otro lado.

Américo, Proactivo revés

Mal se vio el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, como gestor de los intereses de Proactiva SA de CV, una empresa particular concesionaria del relleno sanitario municipal, ubicado en la comunidad El Tronconal.

El tamal para renovar anticipadamente la concesión de almacenaje de la basura del municipio con Proactiva, y extender el negocio por 15 años más rebotó en el Congreso del Estado la tormentosa sesión del pasado martes.

El cabildo de Américo aprobó prorrogar la concesión y avanzó con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda Municipal, que preside uno del PRI –Carlos Morales–, y participan Yazmín Copete del PRD y Bingen Rementería del PAN. Pero no contaban con Morena, que los reventó. Solicitaron una moción suspensiva con argumentos contundentes que la mayoría de diputados aceptó. Presentaron un recuento de irregularidades, desde la vinculación del político Reynaldo Escobar Pérez –la concesión se otorgó en 2003, cuando fue presidente municipal– con la empresa Proactiva, cuestionamientos ambientales al manejo sanitario hasta lo poco ventajoso que es para los ciudadanos un contrato que cuesta al municipio anualmente 24 millones de pesos.

Pero lo más criticado, donde se fue de bruces el alcalde, es que dicho contrato-concesión aun no ha vencido, y por tanto no hay el supuesto para prorrogarlo como sospechosamente pretende. La diputada de Morena, Tanya Carola Viveros, resumió el punto comparándolo con Duarte: “Además de estas irregularidades, destaca significativamente la premura de la firma del contrato que no se vence sino hasta abril del próximo año. El dictamen que se presenta se parece mucho a la cantidad de iniciativas que propuso el procesado Javier Duarte en sus últimos meses de gobierno, pareciera que urge que dicho contrato, sin beneficio para la población, sea firmado para comprometer al próximo gobierno municipal a respetarlo”.

El sospechoso dictamen, por decisión mayoritaria, se devolvió a comisiones. Revés Proactivo para Américo… y para Reynaldo.

La “cuñada” de AMLO: Calumnia que algo queda

Agotado el ciclo de los video-escándalos de Eva la recaudadora producidos por Lodos Yunes, ayer en el marco de alianza PRI-PAN-PRD contra López Obrador y Morena se refrescó otra línea argumental, Igualmente de guerra sucia. Lanzaron otro capítulo del show temático que busca conectar al gobierno de Javier Duarte con el financiamiento a Morena y a Andrés Manuel López Obrador.

Aunque está muy lejos de poderse demostrar jurídicamente, y más sin proceso judicial, algún vínculo de AMLO con la denuncia penal que ayer presentó el contralor de Yunes (Guillermo Moreno Chazarini) al fiscal de Yunes (Jorge Wincker), eso poco importa; denuncian a Jessica Carola Moreno, pareja del hermano de AMLO, no de AMLO, Oficial Mayor de la SEV de febrero a julio de 2016; le imputan a ella desvíos por 80 millones de pesos supuestamente a través de la creación de “empresas fantasmas”, el esquema fraudulento identificado como modus operandi del gobierno de Duarte. AMLO, por cierto, se deslindó hace tiempo de su hermano, quien en la pasada elección apoyo abiertamente al candidato del PRI, Héctor Yunes Landa.

El montaje de Yunes es muy burdo, pero él mismo cree en sus farsas, y más que nada, consigue vendérselas a Peña y a Osorio, desesperados por encontrar con qué parar la carrera de AMLO y Morena.

El objetivo de todo este nuevo teatro es mediático, tratar de influir en la opinión de incautos con tramas imaginativas no comprobables. Es su versión del “calumnia que algo queda”. Hoy que inicia gira de promoción de 4 días por el estado López Obrador se encontrará con el nuevo lodo yunesco. Seguro habrá respuesta.