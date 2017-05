Dale Dale – Las órdenes son: todo contra el Peje

Las órdenes son: todo contra el Peje

En el afán de combatir política y judicialmente a López Obrador y su partido Morena, el gobernador panista Miguel Ángel Yunes está dispuesto a atacarlo con todo, así sea verdad o mentira lo que utilice su gobierno, la consigna es detener a Morena en Veracruz. Ahora denuncian de desvíos a una persona que estuvo relacionada con el hermano de Andrés Manuel para pelear los centavos y no los millones, por lo visto al pretender ante la desesperación acusar por desvíos en el muy breve tiempo en que estuvo Jéssica Moreno de Oficial Mayor de la SEV, 6 meses del año pasado, cuando que los que le antecedieron se llevaron todo lo que había. Todos sabemos sobradamente, que Edgar Espinoso, Vicente Benítez y Gabriel Deantes pasaron largos periodos en la oficialía mayor de la SEV y que a los tres se les ha mostrado como mega ejemplos de la corrupción duartista y del enriquecimiento injustificable, pero los tres disfrutan de la impunidad que les proporciona el actual gobierno panista, por dos razones: la primera es que hay la fundada sospecha que se han arreglado con el gobierno estatal, la segunda es que no militan en la oposición política, como Morena.

Pero ahora, como quieren pelear con López Obrador, andan buscando un pretexto para embarrarlo con la que es novia o pareja de su hermano, pero está tan mal redactada la acusación, que dicen que es la esposa del hermano y ni casados están. Yunes Linares reconoce con estos manejos que lo único que le importa es colocar a su hijo de su sucesor en el gobierno el año que entra y que el principal obstáculo para lograrlo es López Obrador y su partido.

Los panistas igual que los priistas

Tanto que criticaban a los del PRI y ya están igual los panistas en el pleno poder, las campañas de varios municipios y más los de las zonas conurbadas se ven llenas de funcionarios de los que cobran en ayuntamientos y dependencias del Gobierno del Estado y del municipio de Boca, en donde supuestamente trabajan, cómodamente piden permisos y se van a las campañas de sus candidatos a alcaldes, cometiendo las mismas faltas que antes criticaban.

El PAN se ha centrado en estos, los dos municipios de la zona conurbada, Veracruz y Boca, restándole atención a los vecinos, en un descuido ya negociaron Alvarado con Bogar Ruiz, ex panista que ha ido y venido de este partido, no sería la primera vez, de hecho es suplente en la diputación local de Juan Manuel Unanue, quien felicitó en general a las mamás en sus redes sociales, no así a la mamá de su hija, como que no está convencido del todo de formalizar la relación con ella, de hecho viven juntos pero no se han casado.

Salud todavía no está sana

Mucho presume el gobernador del estado que están los hospitales con abasto casi total de medicinas, pero en hospitales como el General de Veracruz, si llegan los pacientes a tener que hacerse algún estudio, por mínimo que sea, todo va por cuenta del paciente, así cuál abasto eficiente, si todo hay que pagarlo, de lo contrario no se puede hacer nada, con todo y el Seguro Popular tienen que pagar sus consultas, la declaración de que los servicios médicos estatales en Veracruz están dando buen servicio sólo es una declaración más, de pura lengua.

Funciona el blindaje de impunidad para los familiares de Duarte y Karime

Todos los parientes del ex gobernador del estado, Javier Duarte y su esposa, Karime Macías Tubilla, andaban muy tranquilos y aunque sobre todo los de Javier Duarte, no se han ido del país y algunos ni del estado, ya se andan moviendo más después de la detención, pues ya pusieron a la venta algunas de las propiedades que tienen para mejor llevarse el dinero en cash, pues temen que un día les caigan y que se vean obligados a entregar al actual gobierno, bajo el agua, claro está, para que sólo pase a otras manos como el lujoso yate atracado en Tlacotalpan del que nada se sabe, se ve que ya se lo agenciaron. Además en el remoto caso de que tengan que salir huyendo (remoto, porque por ahora el acuerdo de Duarte es que solo él paga con cárcel, pero su familia queda impune y con los miles de millones), nadie que tenga que salir corriendo a esconderse en otro país se puede llevar sus lujosas residencias.

Los de Karime Macías se huyeron mucho antes que reventara el tema, en cambio los de Duarte se daban el lujo de seguir cerca, pensando que como no fueron funcionarios nada les va a pasar.

Por cierto más que descarada y cínica la declaración del Procurador General de la República de que a Karime Macías de Duarte no la podían detener porque no hay evidencias de que se culpable de nada. ¡Qué vergüenza de procurador!