Marchan madres de desaparecidos

VERACRUZ

Al grito de “Yunes no cumple” y “Veracruz seguro, no existe” las madres del Colectivo Solecito de ciudades como Veracruz, Boca del Río, Cardel, Córdoba, Orizaba y algunos municipios de la cuenca del Papaloapan, marcharon en contra del festejo por el Día de las Madres, ayer en calles del Puerto de Veracruz.

Sostuvieron que “no hay nada que festejar, pues se vive en un estado donde los políticos solo simulan su quehacer”.

Lucía Díaz Genao, vocera del movimiento, dijo que piden la salida del Fiscal, “si lo quiere tener con él (Yunes) que lo ponga a sacar copias, pero que no ponga a un inmaduro de Fiscal en un lugar como Veracruz con tantos problemas”.

Lucía Díaz mencionó que no es “justo que los políticos estén festejando con sus mamás, mientras que existe una deuda con los desaparecidos. Deberían sentir vergüenza las señoras por tener hijos irresponsables”.

En Xalapa, madres de desaparecidos marcharon desde diferentes puntos de la ciudad y se encontraron en su recorrido rumbo al Monumento a la Madre.

Los mensajes de las madres fueron escritos en hojas blancas y pegados en la efigie a la madre; en ellos daban cuenta del amor por sus hijos y sus deseos de reencontrarse con ellos.

Este Día de la Madre, decenas de mujeres salieron para recordarle a la autoridad que la delincuencia les arrebató un día a sus hijos y que desde entonces los buscan incansablemente.

En Coatzacoalcos la portavoz del colectivo de búsqueda, Belén González Medrano, afirmó que la desaparición forzada de personas y los secuestros continúan pese al cambio en la administración estatal.

“Siguen pasando todos los días en todo el estado, siguen habiendo hallazgos, personas ejecutadas, sustraídos, secuestrados, todo sigue habiendo, esto no ha parado”, expresó.

Entrevista en el marco de la concentración realizada en el parque Independencia con motivo del 10 de mayo, dijo que falta sensibilidad entre la sociedad y las autoridades, pues ante un caso de desaparición lo primero que sucede es la criminalización de la víctima.