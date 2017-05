Panistas prefieren hueso a rescatar al estado: Exsome

Connect on Linked in

Redacción AZ Veracruz

La licencia que solicitó el diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina al Congreso Local para venir a apoyar la campaña del PAN- PRD a la alcaldía en el puerto de Veracruz es una falta de respeto a los veracruzanos que votaron por él, criticó el candidato de Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia municipal porteña, Ricardo Exsome Zapata.

Cuestionado al respecto, destacó que no es aceptable que te elijan para un cargo de elección popular y pidas licencia solo para venir a hacer campaña a favor del candidato de tu partido.

Eso no es más que un interés de mantener el poder por el poder y una muestra clara de que les interesa más el “hueso” a trabajar por los ciudadanos y desquitar el sueldo que le paga los veracruzanos vía el erario público.

“Prefieren dejar al Estado y al país en la ruina que soltar el hueso, y eso es lo que nos está pasando con todos estos pillos, es la única manera que les podemos llamar: son unos pillos”, sentenció.

En su caso una vez que sea favorecido por el voto este próximo 4 de junio no dejará botado el cargo por ningún motivo, mucho menos por un interés político personal o partidista.

En su trayectoria como constructor, transportista y ciudadano no hay una sola mancha o señalamiento, puntualizó.

“Yo tengo una trayectoria y yo te voy a decir algo, uno proyecta su futuro en función de su pasado, que vean lo que hemos hecho”, argumento.

Los veracruzanos conocen a Ricardo Exsome porque no sólo nació, vive en Veracruz a diferencia de otras opciones de los candidatos del PRI y del PAN.

“Que vean la trayectoria y de ahí pueden pensar lo que pueden esperar”.