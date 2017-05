Suspenden como notario a Flavino Ríos

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

El ex gobernador interino quien se encuentra sujeto a proceso penal, Flavino Ríos Alvarado, fue suspendido de su función como titular de la Notaría número Nueve de la XXI Demarcación Notarial con residencia en Minatitlán.

De acuerdo a la Gaceta Oficial del Estado (GOE) publicada este martes en su número extraordinario 184, el secretario de gobierno Rogelio Franco Castán, detalla que dicha suspensión se deba a la emisión de un auto de vinculación a proceso debido a la comisión de un delito doloso.

En este sentido se explica en el documento que por lo anterior hasta que no cause ejecutoria la sentencia que se dicte al respecto, se acordará lo conducente.

De igual manera se dio a conocer que con el propósito de facilitar a los usuarios de la Notaría número Nueve ubicada en Minatitlán, que el trámite de los instrumentos ya iniciados, expedir los testimonios, copias certificadas o certificaciones que correspondan, a solicitud de la parte interesada, que hubieren quedado pendientes por el notario en mención y toda vez que los notarios de esa demarcación notarial, han manifestado tener exceso de trabajo en sus respectivas notarías, se facultó a Francisco Javier Pineda Hernández, Notario Adscrito a dicha Notaria, quien durará en dicho encargo el tiempo estrictamente necesario para cumplir únicamente con la encomienda, el cual no excederá de 90 días naturales.

Hay que recordar que un juez le dio un año de prisión preventiva al ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, tras ser acusado de encubrir al también exgobernador ahora preso en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa.

Desde hace algunas semanas quien también fuera secretario de gobierno sigue su proceso penal en prisión domiciliaria, luego de que autoridades médicas así lo señalaran a la autoridad.