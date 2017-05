Asuntos Públicos – No mejora calificación financiera el gobierno de Yunes

Eduardo Coronel Chiu

No mejora calificación financiera el gobierno de Yunes

La calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings no encuentra diferencia aún en las finanzas del gobierno de Miguel Ángel Yunes con las de Javier Duarte.

Pese a toda la alharaca y maquillaje a las cuentas gubernamentales, a más de 5 meses de gobierno, para Fitch Ratings Veracruz sigue con la misma calificación; su calidad crediticia permanece en observación negativa en un rango BB-(MEX), según lo informó en un comunicado emitido ayer.

Y eso que este informe de la calificadora ya incorpora los nuevos eventos responsabilidad del gobierno de Yunes.

Reestructura de deuda, incierta

En principio no conceden certidumbre a la reestructura de la deuda por 46 mil millones de pesos supuestamente en vías de realizarse, a partir de la autorización otorgada al gobierno por el Congreso local en marzo pasado. Al respecto señalan: “la observación negativa considera los riesgos asociados al proceso de reestructura… y está asociada a los términos y condiciones que logren concretar… cuyo periodo de finalización e implementación es aún incierto.

Dudan que no endeude más al estado

Asimismo dudan de la capacidad de sostener el equilibrio financiero y que no recurran nuevamente al mayor endeudamiento de corto plazo, como lo hizo Yunes apenas tomó posesión (como es sabido, contrató deuda en diciembre pasado por 4 mil 400 millones de pesos, pa’ los aguinaldos).

Al respecto explican: “la observación negativa evidencia la probabilidad latente de recurrir al uso de créditos bancarios de corto plazo, derivada de no generar un ahorro interno positivo y sostenido que aminore las presiones de liquidez del estado”, y eso que registran que hay un programa de “ reducción del gasto” , al que no se ven resultados.

En reserva, la depuración de pasivos a modo

Tampoco se han tragado (o no lo digieren todavía) el brutal y arbitrario recorte –como una liposucción– al abultado pasivo circulante, simplemente negando su existencia, para tratar de acomodarse a las cláusulas de créditos contratados que obligan a la contención del nivel del pasivo. Lo consideran un factor de riesgo “asociado a la depuración efectiva del pasivo circulante y condicionan su evaluación posterior a un dictamen de un nuevo auditor externo (que estiman estará disponible en el mes de junio).

No ha podido con el paquete financiero (pero qué tal la guerra sucia)

Por otro lado, tienen como espada de Damocles “eventos de aceleración”, mayores cargas en pagos de no cumplir con obligaciones pactadas, hay un “evento de aceleración vigente, un crédito de Banobras que les obliga a liquidar dos pagos mensuales anticipados adicionales) y otros que podrían detonarse por incumplimientos contractuales en los financiamientos vigentes.

Según se deduce de la evaluación de la calificadora Fitch Ratings, la cual le da la misma calificación que a Duarte, de observación negativa, el gobierno de Yunes no ha podido resolver la crisis financiera. La respuesta se encuentra en sus prioridades de gobierno, se ocupa más de sus campañas políticas y de armar escándalos que de ordenar las finanzas del estado y atender los graves problemas de seguridad pública que se viven en Veracruz.

Otro brote de violencia criminal en Boca del Río (y el gobernador Yunes en campaña política)

Mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes se enfrasca otra vez en polemizar con Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, amplificar el caso de Eva la Recaudadora –cuya autoría le atribuyen– e iniciar una nueva bola de humo con la endeble denuncia penal a la “cuñada de AMLO”, las ejecuciones, secuestros y robos en el estado siguen a la alza.

Como antes con Javier Duarte y Fidel Herrera, hoy Miguel Ángel Yunes está obsesionado con Andrés Manuel López Obrador. La proyección de AMLO hacia la Presidencia de la República y el ascenso de Morena en el estado de Veracruz, en medio de las elecciones municipales aquí, lo tiene demasiado preocupado y ocupado (en esa línea para frenar a esa fuerza política se ve además su alianza con el PRI y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto).

Para distraerlo un poco de sus ocupaciones preferentes de propaganda política, le dejaron otro reguero de cuerpos, en su territorio de base, en Boca del Río, donde es presidente municipal su hijo Miguel, el que se llevará 100 millones de un crédito, su heredero al trono.

Ahora fueron 5 cadáveres con huellas de ejecución –está bajando la estadística, podría decir, ya que al inicio de marzo le aventaron 11 cuerpos.

Historias intuitivas: criminalizar a las víctimas

La falta de atención y de sensibilidad de Yunes no podría ser más evidente; como si lo liberara de la responsabilidad de mantener el estado de derecho y combatir a la delincuencia, Yunes de inmediato buscó criminalizar a las víctimas; aseguró con el mismo libreto por el que se ha condenado a sus antecesores de que los hechos eran enfrentamientos entre criminales por la disputa de la plaza. “Seguramente por alguno de los negocios ilícitos”, dijo con pose de experto. Y como están de moda los chupa-ductos o huachicoleros, concluyó con evidente falta de lógica: “Nosotros intuimos que tiene que ver con la venta de combustible”. Ayer que se identificaron a las víctimas, fueron reconocidas dos personas que no se piensa tengan algo que ver con la historia intuitiva de Yunes. Corresponden a funcionarios del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, el tesorero municipal David Alonso Rodríguez y el contador del municipio, Francisco Rafael Mendoza. Su desaparición en el puerto de Veracruz fue denunciada el martes en el Congreso del Estado por el diputado Ernesto Cuevas del grupo Unidos por Veracruz. Fueron levantados después de efectuar retiros de efectivo en un banco.

¿Cómo vincular a estos servidores públicos de Juchique de Ferrer –un municipio gobernado por el partido AVE– con los negocios ilícitos e intuitivamente con la venta de gasolina? Pura intuición. ¿Para qué investigar?

Les debe Yunes una disculpa a los familiares de las víctimas, ¿o va a demostrar que eran huachicoleros?