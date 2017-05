Buscan al Luis Miguel niño y adolescente

Connect on Linked in

Ciudad de México

Lo más difícil de la serie sobre Luis Miguel que hará Netflix, es hallar al niño de entre 12 y 15 años, que lo encarne.

Andrea Abbiati, quien junto con Isabel Cortázar son responsables del casting, ya comenzaron el trabajo para encontrarlo en toda Latinoamérica.

Los requisitos principales son tener entre 10 y 18 años y que cante, mandando como prueba del aspirante un video interpretando a capela una canción del llamado “Sol”.

Pero en caso de que sea alguien que físicamente se parezca y con habilidades de actuar, pero sus cuerdas vocales no den mucho, no importará.

“El casting se ha abierto a toda Latinoamérica, para que quienes no estén aquí, puedan mandar sus materiales, no descartamos a nadie. Va a tomar tres semanas y, a la cuarta, ya se hará un casting masivo en la Ciudad de México, en fin de semana, para que los papás no vayan a la chamba y puedan acompañar a sus hijos”, indica Abbiati.

Andrea e Isabel conforman “Casting Cortáza Abbiati”, una de las compañías más reconocidas en el mundo del cine. Comandaron la búsqueda de infantes en cintas como: “El sueño de Iván”, “Juego de niños” y “Manto acuífero”, también han participado en “Treintona, soltera y fantástica” y “Las oscuras primaveras”.

“La belleza de los niños es que empiezas a ensayar con ellos y empiezan a aprender, son como esponjas. Decimos que el talento es el 10 por ciento de todo, pero el 90 por ciento, de trabajo”, comenta Abbiati.

Para Andrea, el acento de Luis Miguel es muy especial.

“No habla como mexicano, es como el que tiene una madre de otro país y así y se adapta”, comenta.

Hasta ahora no se tiene claro el inicio de las grabaciones de la serie.