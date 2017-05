Denuncia contra Carol Jéssica, guerra sucia contra AMLO: Arturo López Obrador

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Al aclarar que desde hace varios meses no existe una relación personal con Carol Jéssica Moreno Torres, Arturo López Obrador sostuvo que la denuncia que interpuso el Gobierno del Estado en contra de la ex oficial mayor de la SEV, por un presunto desvío de 80 millones es para afectar la carrera política de AMLO, pues “los que se fueron hinchados de dinero fueron los dos anteriores (Édgar Spinoso y Vicente Benítez)”.

Asimismo, criticó que algunos medios busquen vincularla a su hermano pues aseguró que Moreno Torres no conoce a AMLO, “ella no conoce a Andrés Manuel ni Andrés Manuel la conoce a ella”.

“Yo lo que creo que es una denuncia que se realizó al vapor, porque se nota el nerviosismo del Contralor cuando niega responder si se trata de una denuncia para afectar la imagen del Andrés Manuel López Obrador y se niega a responder, ahora sí el que calla otorga”, respondió.

Comentó que no se vale dañar la imagen de alguien con una guerra de lodo.

Acerca de la denuncia que pesa sobre Carlos Jéssica, aseveró que tendrá que serella la que lo aclare “pero que no se involucre a mi hermano”, manifestó Arturo López Obrador.